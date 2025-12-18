Impuesto a las Ganancias: qué sueldo se paga en enero 2026 y cómo quedan las escalas

ARCA actualiza el Impuesto a las Ganancias desde enero 2026 con subas en deducciones, pisos salariales y escalas según la inflación del semestre previo.

La actualización semestral redefine desde qué sueldo se paga Ganancias y cómo impacta en los recibos de sueldo de 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó una actualización clave del Impuesto a las Ganancias que comenzará a regir en enero de 2026. El ajuste impactará de lleno en los salarios de los trabajadores en relación de dependencia, ya que redefine deducciones personales, pisos salariales y escalas.

El cambio se aplicará a través del mecanismo semestral automático establecido por la legislación vigente, que toma como referencia la inflación del semestre anterior. De esta forma, se actualizará qué sueldo se paga en enero 2026 y cómo quedarán las escalas del Impuesto a las Ganancias para el próximo año.

Impuesto a las Ganancias: qué sueldo se paga en enero 2026 y cómo se actualizan las escalas Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero explicaron que “según la normativa vigente, hay una revisión automática que ajusta los montos de las deducciones dos veces al año, en enero y julio, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor del semestre anterior”. Esta actualización alcanza tanto a las deducciones personales como a las escalas progresivas del impuesto.

ARCA Los nuevos pisos salariales varían según la situación familiar y marcan quiénes tributarán Ganancias desde enero. M1 En ese sentido, desde ARCA remarcaron que “este mecanismo busca mantener el poder adquisitivo de los contribuyentes y evitar que la inflación provoque que más personas queden alcanzadas por el tributo”. Durante el segundo semestre de 2025, las deducciones y escalas ya se incrementaron un 15,10%, y para el período julio-diciembre 2025 se proyecta una inflación del 11,73%, porcentaje que se trasladará a los valores vigentes desde enero de 2026.

Como resultado, las escalas del Impuesto a las Ganancias se elevarán en el mismo porcentaje que las deducciones, lo que permite que los tramos de ingresos comiencen en valores más altos y evita que aumentos salariales por inflación generen saltos automáticos en la carga tributaria.