18 de diciembre de 2025 - 11:51

Impuesto a las Ganancias: qué sueldo se paga en enero 2026 y cómo quedan las escalas

ARCA actualiza el Impuesto a las Ganancias desde enero 2026 con subas en deducciones, pisos salariales y escalas según la inflación del semestre previo.

La actualización semestral redefine desde qué sueldo se paga Ganancias y cómo impacta en los recibos de sueldo de 2026.

La actualización semestral redefine desde qué sueldo se paga Ganancias y cómo impacta en los recibos de sueldo de 2026.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

Avanzan los trabajos en la costa sur del perilago de Potrerillos: qué habrá este verano

Avanzan los trabajos en la costa sur del perilago de Potrerillos: qué habrá este verano

Por Redacción Economía
El beneficio aplica pagando con QR desde la app MODO.

Vuelve el reintegro de $25.000 a Jumbo con MODO junto a más de 10 bancos

Por Melisa Sbrocco

El cambio se aplicará a través del mecanismo semestral automático establecido por la legislación vigente, que toma como referencia la inflación del semestre anterior. De esta forma, se actualizará qué sueldo se paga en enero 2026 y cómo quedarán las escalas del Impuesto a las Ganancias para el próximo año.

Impuesto a las Ganancias: qué sueldo se paga en enero 2026 y cómo se actualizan las escalas

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero explicaron que “según la normativa vigente, hay una revisión automática que ajusta los montos de las deducciones dos veces al año, en enero y julio, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor del semestre anterior”. Esta actualización alcanza tanto a las deducciones personales como a las escalas progresivas del impuesto.

ARCA
Los nuevos pisos salariales var&iacute;an seg&uacute;n la situaci&oacute;n familiar y marcan qui&eacute;nes tributar&aacute;n Ganancias desde enero.

Los nuevos pisos salariales varían según la situación familiar y marcan quiénes tributarán Ganancias desde enero.

En ese sentido, desde ARCA remarcaron que “este mecanismo busca mantener el poder adquisitivo de los contribuyentes y evitar que la inflación provoque que más personas queden alcanzadas por el tributo”. Durante el segundo semestre de 2025, las deducciones y escalas ya se incrementaron un 15,10%, y para el período julio-diciembre 2025 se proyecta una inflación del 11,73%, porcentaje que se trasladará a los valores vigentes desde enero de 2026.

Como resultado, las escalas del Impuesto a las Ganancias se elevarán en el mismo porcentaje que las deducciones, lo que permite que los tramos de ingresos comiencen en valores más altos y evita que aumentos salariales por inflación generen saltos automáticos en la carga tributaria.

En este contexto, las deducciones personales que podrán aplicarse entre enero y junio de 2026 quedarían establecidas de la siguiente manera:

  • Ganancia no imponible: $ 5.036.140,63

  • Deducción por cónyuge: $ 4.743.034,38

  • Deducción por hijo: $ 2.391.929,54

  • Deducción por hijo con discapacidad: $ 4.783.859,09

  • Deducción especial para trabajadores (art. 30 c) ap. 1): $ 17.626.492,21

  • Deducción especial para nuevos profesionales y emprendedores: $ 20.144.562,53

  • Deducción especial (art. 30 c) ap. 2): $ 24.173.475,03

Estos montos se restan del ingreso bruto antes de aplicar las escalas progresivas, determinando así la ganancia neta sobre la cual se calcula el impuesto.

Pisos salariales y escalas: desde qué sueldo se paga Ganancias en 2026

Con la actualización de enero, también se elevarán de manera significativa los pisos salariales desde los cuales los trabajadores comenzarán a tributar el Impuesto a las Ganancias. Los valores varían según la situación familiar y funcionan como referencia general para la liquidación mensual.

Los nuevos pisos salariales quedarían definidos de la siguiente forma:

Soltero sin hijos

  • Sueldo neto: $ 2.636.979

  • Sueldo bruto: $ 3.177.083

Soltero con 1 hijo

  • Sueldo neto: $ 2.852.917

  • Sueldo bruto: $ 3.437.250

Soltero con 2 hijos

  • Sueldo neto: $ 3.500.732

  • Sueldo bruto: $ 4.217.749

ARCA
Con el ajuste por inflaci&oacute;n, las deducciones y escalas buscan evitar que m&aacute;s salarios queden alcanzados por el impuesto.

Con el ajuste por inflación, las deducciones y escalas buscan evitar que más salarios queden alcanzados por el impuesto.

Casado sin hijos

  • Sueldo neto: $ 3.065.170

  • Sueldo bruto: $ 3.692.976

Casado con 1 hijo

  • Sueldo neto: $ 3.281.108

  • Sueldo bruto: $ 3.953.142

Casado con 2 hijos

  • Sueldo neto: $ 3.928.922

  • Sueldo bruto: $ 4.733.641

Estos importes no implican un descuento automático, ya que la liquidación final depende de las deducciones declaradas, los gastos deducibles y la aplicación concreta de las escalas del Impuesto a las Ganancias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Latam canceló el vuelo Tucumán-Lima por la tasa extra del aeropuerto de Lima

El vuelo que canceló una aerolínea dos días después de anunciarla: es por culpa de una nueva tasa

Por Redacción Economía
La mirada de los inversores ya se posa sobre el  2026.

Proyecciones 2026: el mercado prevé un dólar cercano a los $1.970 siguiendo el ritmo de la inflación

Por Matías Carretero
El pago de las Becas Progresar generó consultas entre estudiantes que no vieron el dinero acreditado en sus cuentas.

Becas Progresar: por qué algunos estudiantes no reciben el pago de ANSES

Por Redacción Economía
Más vuelos demorados por otro paro este jueves 18 de diciembre - Foto archivo

Nuevo paro de controladores aéreos: ya hay vuelos afectados en Mendoza

Por Redacción Economía