Impuesto a las Ganancias: qué sueldo se paga en enero 2026 y cómo quedan las escalas

El cambio se aplicará a través del mecanismo semestral automático establecido por la legislación vigente, que toma como referencia la inflación del semestre anterior. De esta forma, se actualizará qué sueldo se paga en enero 2026 y cómo quedarán las escalas del Impuesto a las Ganancias para el próximo año.
Impuesto a las Ganancias: qué sueldo se paga en enero 2026 y cómo se actualizan las escalas
Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero explicaron que “según la normativa vigente, hay una revisión automática que ajusta los montos de las deducciones dos veces al año, en enero y julio, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor del semestre anterior”. Esta actualización alcanza tanto a las deducciones personales como a las escalas progresivas del impuesto.
En ese sentido, desde ARCA remarcaron que “este mecanismo busca mantener el poder adquisitivo de los contribuyentes y evitar que la inflación provoque que más personas queden alcanzadas por el tributo”. Durante el segundo semestre de 2025, las deducciones y escalas ya se incrementaron un 15,10%, y para el período julio-diciembre 2025 se proyecta una inflación del 11,73%, porcentaje que se trasladará a los valores vigentes desde enero de 2026.
Como resultado, las escalas del Impuesto a las Ganancias se elevarán en el mismo porcentaje que las deducciones, lo que permite que los tramos de ingresos comiencen en valores más altos y evita que aumentos salariales por inflación generen saltos automáticos en la carga tributaria.
En este contexto, las deducciones personales que podrán aplicarse entre enero y junio de 2026 quedarían establecidas de la siguiente manera:
Ganancia no imponible: $ 5.036.140,63
Deducción por cónyuge: $ 4.743.034,38
Deducción por hijo: $ 2.391.929,54
Deducción por hijo con discapacidad: $ 4.783.859,09
Deducción especial para trabajadores (art. 30 c) ap. 1): $ 17.626.492,21
Deducción especial para nuevos profesionales y emprendedores: $ 20.144.562,53
Deducción especial (art. 30 c) ap. 2): $ 24.173.475,03
Estos montos se restan del ingreso bruto antes de aplicar las escalas progresivas, determinando así la ganancia neta sobre la cual se calcula el impuesto.
Pisos salariales y escalas: desde qué sueldo se paga Ganancias en 2026
Con la actualización de enero, también se elevarán de manera significativa los pisos salariales desde los cuales los trabajadores comenzarán a tributar el Impuesto a las Ganancias. Los valores varían según la situación familiar y funcionan como referencia general para la liquidación mensual.
Los nuevos pisos salariales quedarían definidos de la siguiente forma:
Soltero sin hijos
Sueldo neto: $ 2.636.979
Sueldo bruto: $ 3.177.083
Soltero con 1 hijo
Sueldo neto: $ 2.852.917
Sueldo bruto: $ 3.437.250
Soltero con 2 hijos
Sueldo neto: $ 3.500.732
Sueldo bruto: $ 4.217.749
Casado sin hijos
Sueldo neto: $ 3.065.170
Sueldo bruto: $ 3.692.976
Casado con 1 hijo
Sueldo neto: $ 3.281.108
Sueldo bruto: $ 3.953.142
Casado con 2 hijos
Sueldo neto: $ 3.928.922
Sueldo bruto: $ 4.733.641
Estos importes no implican un descuento automático, ya que la liquidación final depende de las deducciones declaradas, los gastos deducibles y la aplicación concreta de las escalas del Impuesto a las Ganancias.