Patrimonio en venta: la bodega centenaria que combina arquitectura única con un parque de ensueño

Esta imponente bodega es un tesoro arquitectónico que forma parte del patrimonio cultural. Cuenta con una superficie cubierta total de 3.880 m2

Por Matías Carretero

La provincia de Mendoza, cuna de la vitivinicultura y patrimonio argentino, se enfrenta a un cambio de manos histórico. Ha salido a la venta una bodega centenaria, denominada Bodega Miguel Escorihuela cuya fundación se remonta a 1921, que no solo ofrece una capacidad productiva excepcional, sino que representa un verdadero tesoro arquitectónico de la época de los grandes pioneros inmigrantes.

La propiedad, con una superficie cubierta total de 3.880 m2 y asentada sobre un terreno de 9.259 m2, está siendo ofrecida al mercado como una oportunidad única para adquirir no solo un negocio de grandes posibilidades, sino un fragmento tangible de la historia mendocina.

Esta imponente bodega es un tesoro arquitectónico que forma parte del patrimonio cultural.

Patrimonio: un diseño pionero que desafió su época

Los Andes habló con el consultor inmobiliario Matías Righi a cargo de la venta de la propiedad, quien destacó lo que distingue a este inmueble es, sin duda, su infraestructura. Construida al inicio de la década de 1920, la bodega sorprende por el uso audaz y robusto de sus materiales. El detalle de construcción, realizado íntegramente en ladrillo visto sismo resistente, no era común en la provincia en esos años, demostrando una visión y un nivel de inversión de un verdadero pionero.

En su interior, la estructura revela una solidez inigualable con columnas de acero y una carpintería destacada, incluyendo imponentes techos que aún conservan la noble madera de pinotea. Cada elemento arquitectónico, desde la disposición de las naves hasta la profundidad de su sótano, fue diseñado para resistir el paso del tiempo y optimizar la creación de productos de alta calidad, consolidándola como un monumento a la excelencia en la elaboración. El entorno, meticulosamente parquizado y ornamentado, realza aún más su perfil histórico y patrimonial.

Bodega: de vinos de prestigio a la innovación en espumantes

La infraestructura es imponente, con 2.800.000 de litros de capacidad en piletas.

La historia de la bodega resuena con nombres que forjaron la identidad productiva de la región. Fue concebida por visionarios inmigrantes, haciéndose eco de la labor de figuras como Miguel Escorihuela, cuyo legado es sinónimo de prestigio en la viticultura argentina. Su nombre aún permanece en el frente del edificio .

Con el tiempo, la joya arquitectónica se adaptó a la innovación. En sus instalaciones, otro inmigrante, el italiano Félix De Vita, impulsó la diversificación, creando sidras artesanales y espumantes de manzana que trascendieron las fronteras.

En términos de capacidad, la infraestructura es imponente, con 2.800.000 de litros de capacidad en piletas ubicadas a nivel de piso en el sótano, reflejando las técnicas de conservación de principios de siglo. Además, dispone de una línea completa de molienda y fraccionamiento de sidra con una capacidad de 1.000 botellas por hora.

En venta: un centro de eventos con alma histórica

Más allá de lo productivo, la propiedad ofrece un potencial turístico y de eventos inigualable. Matías Righi destacó que el edificio cuenta con enormes naves de gran altura que pueden convertirse en un centro de eventos y convenciones de alto nivel.

"Permite crear una experiencia arquitectónica exclusiva, similar a la obtenida con bodegas de renombre como Arizu y Los Toneles. Con la particularidad de que, en este caso, el estado de conservación edilicia es excelente, por lo que requeriría baja inversión para darle una explotación en ese sentido, señala el consultor.

La Bodega Miguel Escorihuela cuya fundación se remonta a 1921.

Para potenciar las actividades turísticas y gastronómicas, el predio incluye una casona histórica habitable, un amplio jardín totalmente parquizado que rodea la estructura principal, y un quincho con sala de usos múltiples completamente equipado.

"Esta combinación de capacidad de producción, valor patrimonial y espacios para el turismo y eventos, posiciona a la bodega como una inversión estratégica en el corazón de la tradición vitivinícola mendocina y en una Capital Internacional del Vino", destacaron a nuestro medio.

