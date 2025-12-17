El riesgo país vuelve a caer y toca mínimos no vistos desde 2018: a cuánto cotiza el dólar hoy

Mientras el dólar minorista cotizaba estable nuevamente, el riesgo país de Argentina encaraba otro descenso y se ubicaba este miércoles en su nivel mínimo registrado desde julio de 2018: 555 puntos básicos.

La mejora de los bonos tras el anuncio de compra de reservas del Banco Central y e l cambio en el esquema de flotación (se actualizará desde enero de 2026 por el último dato mensual de inflación disponible) favorecieron hacia abajo el indicador que mide el costo del financiamiento argentino.

El riesgo país , medido por JP Morgan, es un indicador que expresa la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras (como el pago de deuda), reflejando la confianza de los inversores en su estabilidad económica y política. Se calcula como una prima sobre la deuda de referencia (como los bonos del Tesoro de Estados Unidos).

En la apertura del miércoles, el riesgo país se acercaba a los 550 puntos básicos, perforando así el mínimo que había registrado el mandato de Javier Milei, en enero de este año, pero también dejando la cifra más baja en siete años y medio. Desde el triunfo electoral en las legislativas de octubre, el índice se había desplomado hasta la zona de las 600-650 unidades.

Las medidas del BCRA tuvieron una reacción optimista en los mercados

A modo de repaso, el valor más bajo alcanzado durante la gestión de Mauricio Macri fue de 346 puntos , el 20 de diciembre de 2017.

El presidente Javier Milei ya dijo que Argentina podría volver a los mercados internacionales después de perforar los 550 puntos.

Cotización del dólar hoy, miércoles 17 de diciembre

Tras la suba del martes, el dólar minorista cotiza estable hoy a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Respecto al mayorista, se ubica este miércoles en $1.446 (-0,34%), lejano al techo de la banda de flotación fijado en $1.519,52 por el Banco Central (1% actualización mensual hasta el 31 de diciembre).

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.924,00 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación con una actualización del 1% mensual, que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.480 (+ $5,00)

Venta: $1.500 (+ $5,00)

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.500,74 (+ $14,81)

Venta: $ 1.501,11 (+ $15,21)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.545,05 (- $1,50)

Venta: $ 1.546,59 (+ $6,59)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".