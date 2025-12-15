Dólar hoy: el oficial mantuvo el último registro y cerró cerró la jornada en $1.465

El dólar oficial inició la semana sin movimientos y mantuvo los mismos valores del cierre anterior, en una jornada marcada por la calma cambiaria y la ausencia de presiones en el mercado.

Según lo que indica el Banco Nación, la divisa estadounidense cerró este lunes a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta , sin variaciones respecto del último registro. El dólar había terminado la semana pasada en ese nivel tras la colocación de un bono en dólares y la última licitación del año.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.465 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, con una suba de 1,05% en la jornada. El dólar mayorista se ubicó en $1.442, subió 0,2% y quedó a 76 pesos del techo cambiario ( hoy en $1.518,52).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,19% hasta $1.480,4, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un alza de 0,6% hasta los $1.520,6. Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$41.902 millones.

El Banco Central anunció cambios en el esquema cambiario

El Gobierno confirmó un cambio en el esquema cambiario: desde enero de 2026, las bandas de flotación del dólar dejarán de ajustarse a un porcentaje fijo y pasarán a actualizarse mensualmente según la inflación que informe el Indec. La medida busca dar mayor previsibilidad al mercado y fortalecer reservas.

El Banco Central (BCRA) anunció que el nuevo sistema comenzará a regir el 1 de enero, cuando el techo y el piso de la flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo del último dato del IPC mensual. La decisión se conoció luego del dato de noviembre y marcó el inicio de la fase III del programa económico, según Clarín.

Hasta ahora, el esquema de bandas se actualizaba a un ritmo del 1% mensual. Con el cambio, el ajuste pasará a reflejar el dato de inflación, que en el último registro fue del 2,5%. De este modo, desde enero la banda se moverá en esa proporción y el techo del dólar se ubicará en torno a los $1.556.

Esto va a permitir al Banco Central, presidido por Santiago Bausili, dejar que el precio fluctúe sin necesidad de vender reservas de manera inmediata, como lo venía haciendo en el último tiempo. El organismo presentó la medida tras el cierre de la rueda cambiaria.