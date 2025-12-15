El Banco Central anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán por inflación: desde cuándo

El Gobierno confirmó un cambio en el esquema cambiario: desde enero de 2026, las bandas de flotación del dólar dejarán de ajustarse a un porcentaje fijo y pasarán a actualizarse mensualmente según la inflación que informe el Indec . La medida busca dar mayor previsibilidad al mercado y fortalecer reservas .

El Banco Central (BCRA) anunció que el nuevo sistema comenzará a regir el 1 de enero, cuando el techo y el piso de la flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo del último dato del IPC mensual. La decisión se conoció luego del dato de noviembre y marcó el inicio de la fase III del programa económico , según Clarín.

Hasta ahora, el esquema de bandas se actualizaba a un ritmo del 1% mensual . Con el cambio, el ajuste pasará a reflejar el dato de inflación, que en el último registro fue del 2,5%. De este modo, desde enero la banda se moverá en esa proporción y el techo del dólar se ubicará en torno a los $1.556.

Esto va a permitir al Banco Central, presidido por Santiago Bausili , dejar que el precio fluctúe sin necesidad de vender reservas de manera inmediata, como lo venía haciendo en el último tiempo. El organismo presentó la medida tras el cierre de la rueda cambiaria.

En paralelo, anunció un programa de recompra de reservas que ya había sido anticipado, con el objetivo de acompañar un aumento esperado en la demanda de dinero a partir del próximo mes.

Según detalló el BCRA, este programa podría implicar compras de entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones.

En ese contexto, aclaró el organismo: “el BCRA mantendrá un sesgo en su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado. En el caso de que la evolución de la demanda de dinero sea menor a lo esperado, el BCRA adoptará las medidas correctivas que crea pertinentes en línea con el programa económico”.

Al mismo tiempo, "para garantizar la liquidez en el mercado de cambios", el Central explicó que el programa de recompra de reservas se mantendrá en línea con el volumen operado en el MULC.

El Central también señaló que el volumen del mercado mayorista presenta fluctuaciones. "A modo de ejemplo, en semanas recientes el volumen se redujo a un tercio, pasando de promediar US$ 600 millones diarios a un monto de alrededor de US$ 200 millones", explicó.

También incluyó la posibilidad de realizar "compras en bloque", por fuera del segmento de "spot" para no modificar el precio del dólar. "Adicionalmente a las operaciones en el MLC, el BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado".