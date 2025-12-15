Maipú: cómo el nuevo estándar residencial combina ubicación estratégica y calidad constructiva de alto nivel

El departamento de Maipú consolida su posición como uno de los polos de mayor crecimiento urbano en el Gran Mendoza. En este contexto de expansión, pudimos conocer el Proyecto Residencial Ozamis , un complejo de 16 casas y 8 departamentos, una oportunidad para quienes buscan invertir o establecer su residencia bajo un esquema de seguridad y calidad constructiva.

El desarrollo, comercializado por Elite Grupo Inmobiliario , se ubica estratégicamente sobre la calle Ozamis, en un sector que ha experimentado una sostenida transformación gracias al impulso de nuevos barrios, comercios y servicios.

El principal valor del Proyecto Ozamis, según sus desarrolladores, radica en el equilibrio entre tranquilidad y conectividad.

"Lo que más valoramos de este proyecto es su equilibrio: combina la tranquilidad de un entorno residencial ya consolidado con la comodidad de estar cerca de todo", señala Andy Landa, del Grupo Elite Inmobiliaria .

Su ubicación es un diferencial clave: a solo 1.000 metros de la Ruta 60 , permite un acceso rápido al Acceso Sur, garantizando una movilidad ágil hacia distintos puntos de Mendoza. Además, el centro de Maipú, con su oferta educativa, comercial y cultural, se encuentra a tan solo 5 minutos.

El complejo está concebido como un barrio cerrado que prioriza la seguridad y la calidad de vida:

Seguridad: Cuenta con portal jerarquizado, garita de seguridad y un perímetro completamente cerrado.

Cuenta con portal jerarquizado, garita de seguridad y un perímetro completamente cerrado. Infraestructura: Dispone de calles pavimentadas, red eléctrica subterránea y servicios completos (agua, gas y cloacas).

Tipología Superficie Cubierta Destacado

Casas 70 m² (+ 20 m² semicubiertos) Lotes propios (140 a 180 m²), jardín y cochera pergolada.

Departamentos 65 m² cubiertos Versiones en planta baja con amplios jardines privados o en primer piso con balcones semicubiertos.

"Todas las unidades son de dos dormitorios y cuentan con terminaciones de alta calidad, como carpinterías de aluminio, mesadas de granito y preinstalación de aire acondicionado, asegurando durabilidad y confort", remarcaron a Los Andes.

Construcción en Maipú

El Proyecto Ozamis se presenta como una oportunidad de inversión "en pozo" de alta rentabilidad.

Andy Landa destaca que esta modalidad permite al comprador acceder a las últimas unidades en preventa con un precio significativamente inferior al valor de mercado final. "Este diferencial de precio, junto con la flexibilidad de la financiación propia ofrecida, se traduce directamente en una rentabilidad asegurada por capitalización al corto y medio plazo", afirma Landa.

Para el inversor, la ubicación en un complejo cerrado y seguro asegura una alta demanda de alquiler, garantizando un excelente retorno por renta una vez que la unidad esté operativa.

"Ozamis combina los pilares que definen una inversión inteligente en el mercado inmobiliario actual: ubicación privilegiada, calidad constructiva y un esquema de financiación que facilita el acceso, consolidándose como una de las grandes apuestas residenciales de Maipú", destacaron.