11 de diciembre de 2025 - 21:34

En Handball, los septetos de la municipalidad de Maipú están en la final liguera

En la rama masculina la final de handball la disputarán Tupungato y Maipú. En tanto las maipucinas buscarán el oro en damas.

Handball. En una de las semifinales de damas, Maipú derrotó al septeto de la UN Cuyo. En la otra llave buscarán su pase a la final las escuadras de Tupungato y Regatas.

Handball. En una de las semifinales de damas, Maipú derrotó al septeto de la UN Cuyo. En la otra llave buscarán su pase a la final las escuadras de Tupungato y Regatas.

Foto:

Amebal
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Los dos finalistas del masculino y uno del femenino quedaron definidos este miércoles con la disputa de tres semifinales del torneo Clausura de handball de Amebal, en la división Liga de Honor.

Leé además

Handball. Municipalidad de Maipú no tuvo inconvenientes para vencer a sus similar de Regatas y pasar a semifinales donde jugará ante Municipalidad de San Martín.

El Clausura de Handball liguero está que arde y se conocieron los protagonistas para las finales

Por Gonzalo Tapia
Handball. Elke Karsten, la artillera del seleccionado de damas y del partido frente a Polonia.

En Handball, La Garra perdió ante Polonia

En varones la final la jugarán Municipalidad de Tupungato y Municipalidad de Maipú y en femenino se clasificó finalista el municipio maipucino y espera rival entre la Municipalidad de Tupungato y Regatas, que jugarán en el Valle de Uco.

Pormenores de las semifinales de la Liga de Handball

La Municipalidad de Tupungato fue hasta el polideportivo de la UNCuyo y venció a los locales por 31 a 23 (primer tiempo 15-13).

Para los tupungatinos jugó Martín Maya (11 goles) que regresó de su paso por un año y medio en Boca Juniors. Para los universitarios el goleador fue Felipe Bouzo (11 tantos).

En el Poli de la Municipalidad de Maipú los locales fueron muy superiores a Municipalidad de San Martín (Palmira) para vencer por 44 a 24 (Primer tiempo 23-9).

En los maipucinos el goleo estuvo repartido entre 13 jugadores con 6 tantos de Luciano Faraz, Valentín Faraz y Santino Mazzaresi.

En la Liga de Honor femenina Municipalidad de Maipú, de local, se impuso a UN Cuyo por 26-20 (PT 14-11) con 8 jugadoras que convirtieron y fue Romina Díaz (5) la mayor anotadora.

Entre las Duendecitas, la más efectiva fue Giselle Muñoz (6) entre las 6 que concretaron goles. Candela Fara fue la gran protagonista en el arco maipucino.

Desde Amebal se anunciará este viernes la programación de la jornada final.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Handball. Las chicas del seleccionado mayor de balonmano

En el Mundial de Handball, Argentina con victoria ante Egipto

Por Gonzalo Tapia
El Lobo hará su debut en Primera División en condición de visitante. 

Gimnasia y Esgrima ya conoce su camino en el Torneo Apertura 2026

Por Sergio Faria
Hockey Césped. El Seleccionado mayor de caballeros de Argentina ganó a Pakistán

Hockey Césped: Triunfo de Los Leones en la Pro League

Por Gonzalo Tapia
El jugador del Fortín y la Selección Argetina Sub20, Carrizo junto a mamá, en la casa que le compró hace unos días.

Fútbol: Maher Carrizo cumplió el sueño de su mamá, le regaló una casa en Santiago del Estero

Por Redacción Deportes