En Handball, los septetos de la municipalidad de Maipú están en la final liguera

Los dos finalistas del masculino y uno del femenino quedaron definidos este miércoles con la disputa de tres semifinales del torneo Clausura de handball de Amebal, en la división Liga de Honor.

El Clausura de Handball liguero está que arde y se conocieron los protagonistas para las finales

En varones la final la jugarán Municipalidad de Tupungato y Municipalidad de Maipú y en femenino se clasificó finalista el municipio maipucino y espera rival entre la Municipalidad de Tupungato y Regatas, que jugarán en el Valle de Uco.

La Municipalidad de Tupungato fue hasta el polideportivo de la UNCuyo y venció a los locales por 31 a 23 (primer tiempo 15-13).

Para los tupungatinos jugó Martín Maya (11 goles) que regresó de su paso por un año y medio en Boca Juniors. Para los universitarios el goleador fue Felipe Bouzo (11 tantos).

En el Poli de la Municipalidad de Maipú los locales fueron muy superiores a Municipalidad de San Martín (Palmira) para vencer por 44 a 24 (Primer tiempo 23-9).

En los maipucinos el goleo estuvo repartido entre 13 jugadores con 6 tantos de Luciano Faraz, Valentín Faraz y Santino Mazzaresi.

En la Liga de Honor femenina Municipalidad de Maipú, de local, se impuso a UN Cuyo por 26-20 (PT 14-11) con 8 jugadoras que convirtieron y fue Romina Díaz (5) la mayor anotadora.

Entre las Duendecitas, la más efectiva fue Giselle Muñoz (6) entre las 6 que concretaron goles. Candela Fara fue la gran protagonista en el arco maipucino.

Desde Amebal se anunciará este viernes la programación de la jornada final.