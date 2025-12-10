Llega la cuarta edición del Festival del Vacío a la Llama en Maipú

Más de 40 equipos de toda la provincia mostrarán sus habilidades gastronómicas buscando convertirse en el mejor asador de Mendoza , con un riguroso jurado que evaluará las preparaciones para encontrar el sándwich de vacío a la llama ganador de esta edición.

Regresa a Maipú el ya tradicional Festival del Vacío a la Llama, el cual celebra su cuarta edición con una amplia convocatoria de vecinos y visitantes de otros departamentos. El encuentro se realizará el sábado 13 de diciembre, desde las 18 hs, en el Teatro Griego del Parque Metropolitano, con entrada libre y gratuita.

La propuesta contará con la participación de más de 40 equipos, quienes fueron capacitados por Maipú Municipio en Seguridad e Higiene para garantizar un evento responsable y de calidad. Cada grupo podrá utilizar la técnica de cocción y los sabores deseados para conseguir el mejor sándwich de vacío, uno de los platos más deliciosos de la gastronomía local.

Un exigente jurado analizará y puntuará tanto la preparación como el producto final, y elegirá al ganador de esta cuarta edición, que tuvo como ganadores en la pasada edición a la dupla conformada por Omar Muñoz y Gonzalo Rodríguez.

Además de la competencia principal, el Festival ofrecerá un patio de comidas con precios accesibles y una variada oferta gastronómica pensada para disfrutar en familia y con amigos. A su vez, el festival contará con un destacado escenario cultural, con las presentaciones de Los Chimenos, Algarroba.com, Leo Rivero, Thierra y La Parra Cuyana, entre otros artistas que acompañarán la jornada.

En relación con esta nueva edición, el intendente Matías Stevanato destacó que: “El Festival del Vacío a la Llama ya es una tradición en Maipú, un encuentro que reúne a la comunidad y pone en valor nuestra identidad gastronómica y cultural”.