10 de diciembre de 2025 - 13:02

Llega la cuarta edición del Festival del Vacío a la Llama en Maipú

Más de 40 equipos de toda la provincia mostrarán sus habilidades gastronómicas buscando convertirse en el mejor asador de Mendoza, con un riguroso jurado que evaluará las preparaciones para encontrar el sándwich de vacío a la llama ganador de esta edición.

Por Redacción

Regresa a Maipú el ya tradicional Festival del Vacío a la Llama, el cual celebra su cuarta edición con una amplia convocatoria de vecinos y visitantes de otros departamentos. El encuentro se realizará el sábado 13 de diciembre, desde las 18 hs, en el Teatro Griego del Parque Metropolitano, con entrada libre y gratuita.

La propuesta contará con la participación de más de 40 equipos, quienes fueron capacitados por Maipú Municipio en Seguridad e Higiene para garantizar un evento responsable y de calidad. Cada grupo podrá utilizar la técnica de cocción y los sabores deseados para conseguir el mejor sándwich de vacío, uno de los platos más deliciosos de la gastronomía local.

Un exigente jurado analizará y puntuará tanto la preparación como el producto final, y elegirá al ganador de esta cuarta edición, que tuvo como ganadores en la pasada edición a la dupla conformada por Omar Muñoz y Gonzalo Rodríguez.

Además de la competencia principal, el Festival ofrecerá un patio de comidas con precios accesibles y una variada oferta gastronómica pensada para disfrutar en familia y con amigos. A su vez, el festival contará con un destacado escenario cultural, con las presentaciones de Los Chimenos, Algarroba.com, Leo Rivero, Thierra y La Parra Cuyana, entre otros artistas que acompañarán la jornada.

En relación con esta nueva edición, el intendente Matías Stevanato destacó que: “El Festival del Vacío a la Llama ya es una tradición en Maipú, un encuentro que reúne a la comunidad y pone en valor nuestra identidad gastronómica y cultural”.

Con el respaldo institucional del Municipio y la participación de la comunidad, la cuarta edición del Festival del Vacío a la Llama se reafirma como una de las celebraciones locales más convocantes del año.

