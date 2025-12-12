12 de diciembre de 2025 - 17:01

Deportivo Maipú lanzó una nueva camiseta que viene cargada de pura historia

La marca IFK lanzó una edición limitada de la nueva camiseta de Deportivo Maipú que es en homenaje a una hazaña del cruzado.

La nueva camiseta del Cruzado.

La nueva camiseta del "Cruzado".

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este viernes, Deportivo Maipú lanzó una camiseta en edición limitada junto a IFK Sports que conmemora el recordado ascenso al antiguo formato conocido como Argentino A ,actualmente llamado Federal A, cuando el Cruzado le ganó por penales a Alvarado en Mar del Plata , en 2008.

En aquella ocasión, el Botellero presentó una camiseta totalmente blanca, con tiras verticales en rojo y negro en los costados del torso y las mangas, quedando en el recuerdo de más de un hincha botellero que, el 16 de junio de 2008, festejó el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino gracias al penal definitorio de Hernán Tota Medina.

image
La tapa de

La tapa de "Más Deportes", Los Andes, el 17 de junio de 2008, con la camiseta blanca de Deportivo Maipú como protagonista.

La Marca IFK Sports, que viste a Maipú desde principios de 2023, ya lanzó varias camisetas con este patrón que hace recordar momentos inolvidables en la historia del club. En esta ocasión, la nueva camiseta se diferencia con cortes de tela modernos, un diseño más minimalista, y con el escudo en el centro de la camiseta.

Además, se publicitó con un video más que emocionante. En el mismo, se menciona que sólo hay 150 unidades de esta nueva casaca, por lo que van a ser codiciadas por los hinchas del Cruzado, que buscarán escribir una nueva historia con esta nueva equipación.

image
La nueva Camiseta del

La nueva Camiseta del "Botellero", inspirada en su ascenso.

IFK Sports volvió a emocionar a los hinchas de Deportivo Maipú

image
Con esta Marca, el cruzado ya ha hecho homenajes a otras camisetas.

Esta marca lleva un par de años vistiendo al club, que actualmente milita en la Primera Nacional. Una de sus primeras equipaciones en conmemoración a etapas históricas se dio en 2023, cuando se lanzó una retro en alusión al invicto de 58 partidos como local, que duró desde 2006 hasta 2009.

La casaca en cuestión tenía una banda blanca cruzada y, en cada costado un color característico del equipo, el color negro en la parte superior de la banda y, en su parte inferior, el color rojo, junto al escudo ubicado también en el pecho, sin salir del estilo clásico. En aquella ocasión también fue edición limitada.

