El Deportivo Maipú se rearma dentro y fuera de la cancha para la Primera Nacional 2026

El Cruzado afronta una reconfiguración en lo futbolístico, tras la salida de la empresa que apoyaba al club y la confirmación de los jugadores que siguen.

Las últimas dos temporadas del Deportivo Maipú no han podido igualar aquella en la que estuvo a 90 minutos de subir a Primera División. Apostó sin éxito por replicar esa campaña, y ante los magros resultados ahora tiene que barajar y dar de nuevo, una vez más.

El Botellero cambiará su gestión deportiva: Deportivo Maipú El Cruzado intentará mejorar su suerte en la Primera Nacional Gentileza El cambio más fuerte que tendrá el Cruzado para la temporada 2026 de la Primera Nacional es la finalización del trabajo en conjunto con la empresa MM Soccer, que según la información oficial se hacía cargo del "asesoramiento externo", aunque en la práctica tenía mucha incidencia en cada detalle del fútbol profesional. El gran desafío será conseguir los fondos suficientes para la incorporación de futbolistas de jerarquía. Desde la gestión, la buena noticia es la continuidad del Mánager Deportivo Gabriel Viglianti, que pronto cumplirá 6 años en el cargo.

Confirmados los movimientos en lo dirigencial, el Botellero comenzó a trabajar en la renovación de los vínculos con los jugadores que deseaba sostener, y la firma de contratos con juveniles que prometen ver más minutos bajo la gestión de Alexis Matteo como entrenador.

Desde lo deportivo, las primeras noticias fuertes llegaron con la compra de la ficha del delantero Franco Saccone, que firmó por las siguientes tres temporadas. Además, extendieron el vínculo Juan Cruz Arno -hasta 2028- y Mirko Bonfigli -2027-.

Por otro lado, grandes proyectos de la cantera quedaron confirmados para el nuevo plantel. Juan Pablo De La Reta seguirá tras conformar al cuerpo técnico en la recta final del año. Mientras tanto, Juan Sánchez y Víctor Barrera también arribaron a un acuerdo. El último de los nombrados trae mucha esperanza, producto de sus 18 goles en Liga Mendocina y el debut en la Primera Nacional.