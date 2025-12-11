Según la astrología y el tarot, este será el campeón de la final entre Racing vs Estudiantes de La Plata

Este sábado en Santiago del Estero, Racing y Estudiantes de La Plata se juegan el título del Torneo Clausura 2025 en un duelo decisivo. Ambos equipos llegan con gran impulso tras victorias clave en semifinales (1-0 para Racing ante Boca y 1-0 para Estudiantes ante Gimnasia) y allí la astrología y el tarot dieron su veredicto.

Lo que muchos ven como una final de alta paridad, donde La Academia parte como leve favorita según las casas de apuestas, tiene un trasfondo mucho más complejo. No solo se trata de que el historial en duelos eliminatorios favorece a Racing, sino de predicciones que van más allá del campo de juego.

El esoterismo y el Tarot ya se metieron en este cruce, buscando usar la astrología horaria para predecir al club ganador y futuro participante de la Copa Libertadores 2026.

Este cruce por el título en Santiago del Estero marca la 12° oportunidad en la que Racing y Estudiantes se ven las caras en un duelo de mata-mata. Históricamente, el margen es a favor de los de Avellaneda. De hecho, Racing ganó los primeros cuatro enfrentamientos eliminatorios, entre 1915 y 1933.

El próximo sábado en Santiago del Estero, la Academia y el Pincha definirán el campeón del torneo Clausura 2025.

Sin embargo, el Pincha tiene victorias históricas en finales. Estudiantes sabe lo que es ganar un título a Racing , como ocurrió en la final del Metropolitano 1967 (3-0). Además, los platenses avanzaron en la semifinal de la Copa Libertadores 1968, luego de una serie de tres partidos, por mejor diferencia de gol.

Las cartas de Tarot definieron al campeón

Dos análisis de Tarot independientes sugieren que Racing Club tiene la posibilidad de consagrarse. Las cartas para Racing mostraron "determinación" para dominar y buscar los laureles desde el comienzo, con una "fuerza" superior.

Según estas lecturas, Racing fue asociado con el "Rey de Espadas", que representa superioridad y sabiduría para decidir. Se le ve la "copita al final", aunque el camino será difícil.

Por su parte, Estudiantes fue representado por el "Caballero de Espadas" (rigidez de reacción y capacidad de ataque). Si bien los de La Plata vienen con "copas de buena suerte", existe la posibilidad de que el encuentro se vaya a tiempo extra o que Estudiantes intente "arrebatar" el triunfo en el último momento. Un pronóstico directo del Tarot arrojó que Racing Club ganará el partido y será el nuevo campeón.