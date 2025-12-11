Se prenden las alarmas en Racing Club: un grande de Sudamérica quiere a una de sus figuras

Mientras que los jugadores de Racing están metidos en la final frente a Estudiantes, el equipo de Gustavo Costas podría perder a un futbolista importante.

Una de las grandes figuras de Racing Club en la mira de un gigante.

Racing Club se prepara para enfrentar a Estudiantes de la Plata este sábado por la gran final del Torneo Clausura. Pese a que los focos están colocados en este trascendental duelo, desde el entorno de un equipo importante de Sudamérica tendrían en mira a una de las figuras más emblemáticas del equipo de Gustavo Costas.

Sin embargo, la "Academia" solo liberaría a este jugador por la cláusula, ya que no piensan desprenderse de él, salvo que la oferta sea considerable para la dirigencia del club.

image El equipo que inició gestiones por el actual capitán y figura de Racing Club de Avellaneda, Santiago Sosa, es nada más ni nada menos que el último campeón de la Copa Libertadores, Flamengo. Según informó el medio UOL, el club brasileño ya estableció un primer contacto formal con el entorno del mediocampista de 26 años, quien se destacó durante la última edición de la Copa Libertadores, especialmente en la semifinal disputada en el estadio Maracaná, donde Racing fue eliminado precisamente por el Flamengo.

La intención de la directiva carioca es avanzar en las negociaciones en los próximos días, aunque el escenario presenta obstáculos económicos considerables, indicaron.

image Cuánto pidió Racing Club por el mediocampista todoterreno En Racing Club no contemplan soltarlo fácilmente salvo que se abone la cláusula de rescisión, fijada en 12 millones de euros . Esta cifra representa una barrera significativa para el Mengão, que no planea alcanzar ese monto. La estrategia del club brasileño apunta a negociar una suma más cercana a ocho millones de euros, buscando así una salida intermedia que permita destrabar la operación sin llegar al valor total de la cláusula.