Dejar River y el llamado de Riquelme: la confesión de Borja que nadie esperaba sobre Boca Juniors

Miguel Borja vive momentos de definición en River Plate. Su contrato finaliza el 31 de diciembre de 2025 y, ante la ausencia de gestiones formales para renovar su vínculo, será uno de los jugadores que marchará del Millonario debido al bajo rendimiento y las crecientes críticas recibidas por los hinchas.
El delantero colombiano rompió el silencio y habló con ESPN, donde reconoció que el 2025 fue un año de "sinsabor", admitiendo que su aporte ofensivo disminuyó significativamente, pasando de 31 goles el año anterior a solo ocho en la presente temporada. Él mismo acepta que no está pasando por un buen momento y que "hay ciclos que se cumplen".
Mientras se confirma la salida de River Plate, lo que encendió todas las alarmas en el mercado de pases no fue su posible partida al exterior, sino una pregunta explosiva sobre el clásico rival.
Ciclo cumplido: Borja y la decisión final de River Plate
La incertidumbre se intensifica porque la dirigencia no ha contactado a su agente para una posible renovación. Si bien su representante, Juan Pablo Pachón, afirmó que "todo es posible" y que existen intereses, la definición dependerá de la evaluación deportiva. Marcelo Gallardo no lo tendría entre sus planes para la próxima temporada y ya solicitó refuerzos en el puesto. Borja, por su parte, ya manifestó que está analizando ofertas con paciencia para un "2026 que será especial".
¿Tigres o el fútbol argentino? La opción que el agente descarta
La posibilidad de que Borja regrese al fútbol colombiano es lejana, específicamente al América de Cali, si aludimos a la polémica salida de Juan Fernando Quintero de esa institución como un factor desincentivador. El deseo del jugador es continuar en el exterior, siendo el Tigres de México un club que ya mostró interés previamente. No obstante, por el momento, solo hay "intereses" y "nada concreto".
El llamado impensado de Boca Juniors: "Uno no puede decir de esta agua no beberé"
La frase más impactante se dio al ser consultado sobre qué haría siJuan Román Riquelme lo llamara para jugar en el Xeneize. En su charla con el programa ESPN 90, Borja intentó esquivar la pregunta bromeando sobre su hermano, quien es fanático del club. Sin embargo, el colombiano -quien ya obtuvo la ciudadanía argentina- dejó la puerta abierta para un pase que sería explosivo: "Uno no puede decir 'de esta agua no beberé'... La puerta de regresar a la Argentina quedó abierta. Tengo nacionalidad argentina, construí familia y amistades". Este escenario, sumado a su condición de agente libre, podría generar el cimbronazo más grande del próximo mercado de pases.
