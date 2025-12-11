Dejar River y el llamado de Riquelme: la confesión de Borja que nadie esperaba sobre Boca Juniors

Tras confirmar su inminente salida de River, Miguel Ángel Borja impactó al fútbol argentino al hablar sobre la posibilidad de ser llamado por Juan Román Riquelme para jugar en Boca.

Miguel Borja vive momentos de definición en River Plate. Su contrato finaliza el 31 de diciembre de 2025 y, ante la ausencia de gestiones formales para renovar su vínculo, será uno de los jugadores que marchará del Millonario debido al bajo rendimiento y las crecientes críticas recibidas por los hinchas.

El delantero colombiano rompió el silencio y habló con ESPN, donde reconoció que el 2025 fue un año de "sinsabor", admitiendo que su aporte ofensivo disminuyó significativamente, pasando de 31 goles el año anterior a solo ocho en la presente temporada. Él mismo acepta que no está pasando por un buen momento y que "hay ciclos que se cumplen".

Mientras se confirma la salida de River Plate, lo que encendió todas las alarmas en el mercado de pases no fue su posible partida al exterior, sino una pregunta explosiva sobre el clásico rival.

borja Borja y un duro revés luego de su salida de River Gentileza Ciclo cumplido: Borja y la decisión final de River Plate La incertidumbre se intensifica porque la dirigencia no ha contactado a su agente para una posible renovación. Si bien su representante, Juan Pablo Pachón, afirmó que "todo es posible" y que existen intereses, la definición dependerá de la evaluación deportiva. Marcelo Gallardo no lo tendría entre sus planes para la próxima temporada y ya solicitó refuerzos en el puesto. Borja, por su parte, ya manifestó que está analizando ofertas con paciencia para un "2026 que será especial".

¿Tigres o el fútbol argentino? La opción que el agente descarta La posibilidad de que Borja regrese al fútbol colombiano es lejana, específicamente al América de Cali, si aludimos a la polémica salida de Juan Fernando Quintero de esa institución como un factor desincentivador. El deseo del jugador es continuar en el exterior, siendo el Tigres de México un club que ya mostró interés previamente. No obstante, por el momento, solo hay "intereses" y "nada concreto".