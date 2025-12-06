River con vistas al futuro: los líderes que comandarán el equipo de Marcelo Gallardo en 2026

River se desprendió de los más experimentados del plantel, ahora los que llevan tiempo en el equipo deberán tomar las riendas del vestuario millonario.

La renovación de River rumbo a 2026 ya está en marcha. Tras un año complicado en el que el equipo no logró cumplir ninguno de sus objetivos deportivos, Marcelo Gallardo tomó decisiones contundentes y definió a los primeros seis jugadores que no continuarán en el plantel del club y entre ellos, los referentes.

Los primeros en quedar afuera de esta renovación fueron nada menos que Enzo Pérez y Nacho Fernández. A pesar de su condición de referentes y de que Enzo era uno de los más escuchados por los futbolistaas de la "Banda", Marcelo Gallardo optó por darles el paso a nuevos líderes dentro del plantel, en el que tampoco continuarán otros históricos como Pity Martínez y Milton Casco, además se sumo la salida de un peso pesado,como Miguel Borja.

image Enzo Pérez y Nacho Fernández ya no forman parte de River. Gentileza Mismo nombres, un River diferente Uno de los arqueros con más titulos en la Historia como Franco Armani tiene la cinta de capitan y la voz dentro del vesturio corre por él, pero necesitará de una nueva espalda en cuanto a voz de mando se refiere y Podrían sumarse a esta lista otros históricos surgidos de River y con pasado ganador, como Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta e incluso Juanfer Quintero, dejando en claro que la renovación del equipo no dejará a nadie afuera, buscando cambiarle la cara al plantel.

Otros dos nombres que sobresalen son Germán Pezzella y Marcos Acuña. Ambos son campeones del mundo con la Selección Argentina y cuentan con amplia experiencia en el fútbol europeo. En particular, Acuña se ha convertido en uno de los líderes indiscutidos del plantel en 2025, mostrando un nivel sobresaliente, respecto a sus compañeros y consolidándose como uno de los mejores jugadores del equipo.