Sorteo de la Copa Sudamericana 2026: así quedaron los grupos

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definida su fase de grupos. La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ), en su sede de Luque, Paraguay, realizó el sorteo y quedaron diagramadas las zonas con 32 equipos en competencia, ya quedaron definidos los cruces y el camino hacia la segunda copa más importante del continente.

El campeonato 2026 promete un escenario de alta competencia, con varios equipos argentinos como protagonistas en la fase de grupos . Entre ellos se destaca River Plate, que vuelve al certamen continental tras más de una década de ausencia y lo hará como cabeza de serie del Grupo H. El conjunto ahora dirigido por Eduardo Coudet compartirá zona con Red Bull Bragantino, Blooming y Carabobo, en un camino que asoma exigente desde el inicio.

E l calendario prevé el inicio de la primera fecha de grupos en la semana del 7 de abril, la etapa se extenderá hasta el 28 de mayo, justo antes del receso impuesto por el Mundial 2026 . La reanudación, con los octavos de final, está prevista para el 11 de agosto.

El sorteo marca el inicio de una nueva edición del torneo, que comenzará en abril y se extender á hasta mayo, con equipos de toda Sudamérica buscando avanzar a las fases decisivas.

Otro de los candidatos es Racing, que llega con buenas expectativas bajo la conducción d e Gustavo Costas. La Academia integrará el Grupo E junto a Caracas, Independiente de Bolivia y Botafogo , en un cruce que tendrá un condimento especial: el reencuentro con el equipo brasileño tras la final de la Recopa Sudamericana 2024.

San Lorenzo, por su parte, se medirá con el Santos de Neymar, Recoleta de Paraguay y Deportivo Cuenca de Ecuador, en el Grupo E. En Tanto, Tigre será parte del Grupo A junto a América de Cali, Macará y Alianza Atlético.

Por otro lado, Deportivo Riestra y Barracas Central serán parte del Grupo F y G, respectivamente. Ambos equipos tendrán su estreno en competencias internacionales. Vale recordar que la Conmebol implementó como norma central que dos clubes del mismo país no pueden compartir grupo.

image River con rivales confirmados en su regreso a la Sudamericana. Gentileza.

Lanús fue el último campeón

Además, es preciso mencionar que el torneo sufrió un cambio sustancial en la Primera Fase. Allí, tras una serie de enfrentamientos decididos a partido único entre equipos del mismo país y definidos -en caso de empate- desde el punto penal, se establecieron los 16 equipos que se integraron a la siguiente instancia, por lo que fueron los primeros clubes en acceder a esta instancia sin el formato de ida y vuelta.

Al término de la primera instancia del torneo, los equipos clasificados a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026 fueron: Montevideo City Torque, Boston River, Independiente Petrolero, Blooming, Academia Puerto Cabello, Caracas, Alianza Atlético, Cienciano, Audax Italiano, Palestino, Millonarios, América de Cali, Olimpia, Recoleta, Deportivo Cuenca y Macará.

River obtuvo el certamen en 2014

Con el sorteo ya concluido, un total de 32 equipos quedaron divididos en 8 grupos de cuatro clubes cada uno. La fase iniciará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo, con el calendario comprimido por la realización del Mundial. Serán seis jornadas donde los clubes clasificados disputarán su pase: los líderes de cada grupo accederán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán buscar su lugar en un repetido.

El reinicio está previsto para el 11 de agosto con el inicio de los octavos de final. Se mantiene el formato de final única en sede neutral, cuya sede será el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, el 21 de noviembre. En la última edición, Lanús se consagró campeón tras vencer por penales a Atlético Mineiro en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

Desde 2019, con la implementación de la final a partido único, solo tres países han tenido campeones: Argentina (Defensa y Justicia 2020, Racing 2024, Lanús 2025), Ecuador (Independiente del Valle 2019 y 2022, Liga de Quito 2023) y Brasil (Atlético Paranaense 2021).

Todos los grupos de la Sudamericana 2026

Grupo A

América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador), Alianza Atlético (Perú)

Grupo B

Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud de las Piedras (Uruguay)

Grupo C

San Pablo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay), O’Higgins (Chile)

Grupo D

Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay)

Grupo E

Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente (Bolivia), Botafogo (Brasil)

Grupo F

Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra (Argentina)

Grupo G

Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile), Barracas Central (Argentina)

Grupo H

River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia), Carabobo (Venezuela)