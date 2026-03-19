Sebastián Villa vuelve a la Selección Colombiana tras más de seis años

En la antesala de la ventana internacional de marzo, la Selección Colombia se prepara para una nueva doble jornada de amistosos frente a Croacia y Francia , mientras el entrenador Néstor Lorenzo define los últimos nombres de la convocatoria.

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Dentro de ese armado, una decisión en particular concentra la atención en el ataque del entrenador, el delantero de Independiente Rivadavia , Sebastián Villa , quien volverá a ser tenido en cuenta tras más de seis años fuera del seleccionado.

La gran figura del Azules y del equipo que conduce Alfredo Berti, intentará reposicionarse en la órbita del equipo nacional con la mira puesta en el Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El atacante ya fue notificado y, una vez resuelto el trámite de su visa, viajará para sumarse a la concentración que el plantel llevará adelante en suelo estadounidense.

El propio futbolista había dejado en claro semanas atrás su intención de regresar al combinado c afetero, señalando que sostiene ese objetivo desde hace tiempo y que continúa trabajando para concretarlo.

La última convocatoria que tuvo

Su última participación con Colombia data de 2019, cuando disputó dos encuentros amistosos frente a Japón y Corea del Sur, ambos como titular durante una fecha FIFA de marzo.

DLA (39) Sebastián Villa la figura de los Azules y una de las piezas fundamentales en el trabajo estratégico del DT, Alfredo Berti.

Campeón con Independiente Rivadavia

En cuanto a su actualidad, Villa, de 29 años, suma ocho presentaciones en la temporada 2026 con Independiente Rivadavia, todas por el Torneo Clausura. Aún no logró convertir goles, aunque aportó dos asistencias y recibió dos amonestaciones en 720 minutos en cancha.

Su reaparición en la órbita del seleccionado surge como uno de los focos principales de la convocatoria, en una etapa clave de evaluación y armado de cara a la próxima Copa del Mundo.