Sorteo de la Copa Libertadores 2026: bombos, horarios y posibles rivales para Boca e Independiente Rivadavia

Seis clubes del fútbol argentino conocerán esta noche sus grupos para el torneo que definirá al campeón el 28 de noviembre en Montevideo.

Guía del sorteo de la Libertadores 2026: todo lo que tenés que saber antes de la ceremonia en Paraguay.

Boca Juniors y otros cinco equipos argentinos conocerán este jueves a las 20 sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La ceremonia en Paraguay definirá el fixture de los 32 clubes que sueñan con llegar a la gran final en el Estadio Centenario de Uruguay.

El Xeneize regresa al máximo certamen continental tras la final perdida en 2023 y una eliminación prematura en 2025 frente a Alianza Lima. Esta vez se presenta como cabeza de serie en el Bolillero 1, evitando en la primera fase a gigantes como Flamengo, Palmeiras y Fluminense.

image Bombos confirmados y las restricciones para los argentinos La Dirección de Competiciones de la Conmebol definió los bolilleros basándose en el ranking de clubes de diciembre de 2025. Además de Boca en el primer grupo, Argentina cuenta con Lanús y Estudiantes en el segundo; Rosario Central en el tercero; y Platense junto a Independiente Rivadavia en el cuarto.

Una de las reglas clave del sorteo es que no pueden coincidir dos equipos del mismo país en la misma zona, a menos que uno provenga de la Fase 3. Esto garantiza que los representantes locales no se crucen entre sí en esta instancia inicial, obligándolos a buscar la clasificación contra rivales de otros puntos del continente.

image Recordemos que esta edición de la Libertadores llama la atención por la ausencia de varios equipos tradicionales. Por el lado de Argentina, no participarán River Plate, Independiente, Racing ni San Lorenzo. En Brasil, potencias como San Pablo, Atlético Mineiro y Santos también quedaron fuera de la competencia para este año.