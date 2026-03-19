Sorteo de la Copa Libertadores 2026: bombos, horarios y posibles rivales para Boca e Independiente Rivadavia

El Xeneize regresa al máximo certamen continental tras la final perdida en 2023 y una eliminación prematura en 2025 frente a Alianza Lima. Esta vez se presenta como cabeza de serie en el Bolillero 1, evitando en la primera fase a gigantes como Flamengo, Palmeiras y Fluminense.
Bombos confirmados y las restricciones para los argentinos
La Dirección de Competiciones de la Conmebol definió los bolilleros basándose en el ranking de clubes de diciembre de 2025. Además de Boca en el primer grupo, Argentina cuenta con Lanús y Estudiantes en el segundo; Rosario Central en el tercero; y Platense junto a Independiente Rivadavia en el cuarto.
Una de las reglas clave del sorteo es que no pueden coincidir dos equipos del mismo país en la misma zona, a menos que uno provenga de la Fase 3. Esto garantiza que los representantes locales no se crucen entre sí en esta instancia inicial, obligándolos a buscar la clasificación contra rivales de otros puntos del continente.
Recordemos que esta edición de la Libertadores llama la atención por la ausencia de varios equipos tradicionales. Por el lado de Argentina, no participarán River Plate, Independiente, Racing ni San Lorenzo. En Brasil, potencias como San Pablo, Atlético Mineiro y Santos también quedaron fuera de la competencia para este año.
El camino hacia "la gloria eterna" comenzará formalmente el 7 de abril, cuando ruede la pelota en la primera jornada de grupos. Los dos mejores de cada zona avanzarán a octavos de final, mientras que los terceros tendrán una oportunidad en los playoffs de la Copa Sudamericana.
Para los hinchas mendocinos, el sorteo tiene un condimento histórico con la participación de Independiente Rivadavia. El equipo del Parque se prepara para enfrentar desafíos internacionales de primer nivel, esperando evitar trayectos complejos en la altura de Bolivia o viajes extensos hacia Venezuela o Colombia.