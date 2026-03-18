Boca Juniors sorprende a sus hinchas: el cambio radical en el escudo que ya es oficial en redes sociales

El club actualizó sus fotos de perfil con el logo estrenado en el Mundial de Clubes 2025, eliminando las estrellas interiores y sumando una franja amarilla central.

El escudo de los 120 años de Boca llega a las redes.

Boca Juniors sorprendió a sus seguidores este miércoles al modificar su escudo en todas las plataformas digitales oficiales. La actualización de las fotos de perfil en redes sociales muestra un diseño que, aunque conocido por aparecer en la indumentaria titular desde mediados de 2025, marca una ruptura con la imagen digital anterior del club.

El cambio se dio en un momento de gran actividad institucional, con la atención repartida entre los planes de ampliación de La Bombonera y el regreso a los entrenamientos del equipo dirigido por Claudio Ubeda. Este movimiento en las redes sociales deja la puerta abierta a que el diseño se convierta en la identidad visual definitiva de la institución.

image Un diseño conmemorativo sin las tradicionales estrellas La nueva imagen digital destaca por recuperar el formato histórico con los colores azul y oro, pero con modificaciones técnicas precisas. Respecto al escudo anterior, el tono de azul fue sumamente ajustado, al incorporarse una franja amarilla en el centro y se eliminaron por completo las estrellas que suelen representar los títulos obtenidos por la institución en su interior.

Aunque la actualización en redes sociales es reciente, el origen de este diseño se remonta a mediados de 2025. Fue creado originalmente como un homenaje por los 120 años de historia de Boca Juniors y se utilizó por primera vez en la camiseta que el equipo lució durante el pasado Mundial de Clubes.