Boca es fenómeno mundial: por qué figuras del deporte eligen vestir la camiseta del Xeneize

La ex estrella de la NFL Chad Johnson y la golfista Julika Grosspietsch se sumaron a la tendencia global que posiciona al club argentino en el deporte de élite.

La viralización de imágenes de Chad “Ochocinco” Johnson, leyenda de la NFL, y de la golfista profesional alemana Julika Grosspietsch, vistiendo la camiseta de Boca Juniors, reactivó un fenómeno global como es el creciente interés de atletas de élite extranjeros por la identidad del club xeneize.

El impacto de "Ochocinco" y la expansión en redes Chad “Ochocinco” Johnson, quien se consolidó como figura de la NFL en los Cincinnati Bengals siendo líder histórico en recepciones y touchdowns, volvió a captar la atención al posar con la azul y oro. El ex receptor mantiene una presencia muy activa en medios deportivos internacionales y suele colaborar en la cobertura de eventos de gran escala como la Copa del Mundo de la FIFA. Su reciente aparición conversando con Shannon Sharpe, otro miembro del Salón de la Fama, vistiendo los colores de Boca generó miles de interacciones entre fanáticos estadounidenses y argentinos.

Embed Todo el mundo es de Boca, solo que todavía no se dieron cuenta. Hoy: Chad Ochocinco (!)pic.twitter.com/eYBwZ53foJ — No Huddle (@nflnohuddle) March 15, 2026 Por otro lado, la golfista Julika Grosspietsch representa a una nueva generación de atletas europeos con proyección internacional. Con una formación en marketing y una comunidad digital de más de 34.000 seguidores, la profesional alemana decidió sumar la indumentaria xeneize a sus contenidos habituales sobre el circuito universitario y el Pro Golf Tour europeo.

Embed La golfista alemana vía Insta, Julika Grossppietsch practicando con la de Boquita, la de Román.

BOCA es pic.twitter.com/xf5P07gmhn — Pato (@Pato_Bocaa) March 13, 2026 La repercusión de estos casos se explica por la potencia de la marca Boca Juniors, que trascendió lo estrictamente deportivo para convertirse en un ícono cultural de exportación.

La conexión alemana y el factor emocional de Boca El furor también alcanzó a la snowboarder alemana Annika Morgan, medallista de plata en los X Games de 2024, quien se volvió tendencia tras competir utilizando una camiseta de Boca del año 2000. A diferencia de otros casos puramente digitales, la conexión de Morgan tiene una raíz personal: su novio argentino le transmitió la pasión por el fútbol y le regaló una prenda de Maradona, mientras que otros amigos de su pareja le obsequiaron la casaca xeneize.