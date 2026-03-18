18 de marzo de 2026 - 17:17

Después de su paso por Boca, Fernando Gago firmó con un grande del continente

El entrenador se hará cargo de la Universidad de Chile, elenco que no atraviesa un buen presente en el campeonato local.

Fernando Gago dirigirá a la Universidad de Chile

Fernando Gago dirigirá a la Universidad de Chile

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En las próximas horas, Fernando Gago se convertirá en el nuevo director técnico de la Universidad de Chile, a casi un año de mantener un cierto perfil bajo tras su salida de Boca. Tendrá la difícil tarea de levantar a un equipo que viene de capa caída.

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Si bien todavía no hay confirmación oficial por parte del club chileno, Pintita ya tiene todo arreglado para convertirse en el nuevo DT de uno de los clubes más ganadores del país trasandino. De esta manera, Gago tendrá su sexta experiencia como director técnico, luego de sus pasos por Aldosivi, Racing, Chivas de Guadalajara (México), Boca y Necaxa (México).

Fernando Gago dirigirá a Universidad de Chile:

Gago dejó de ser el DT de Boca
Gago dejó de ser el DT de Boca

Gago dejó de ser el DT de Boca

La carrera de Gago como entrenador comenzó en 2021, cuando arribó a Aldosivi, equipo con el que terminó con un saldo muy negativo. Su siguiente experiencia fue en Racing, donde, pese a ganar dos títulos (Trofeo de Campeones 2022 y Supercopa Internacional 2023), se fue de la peor manera posible luego de perder el clásico de Avellaneda frente a Independiente, como local, por 2-0 a finales de 2023.

Universidad de Chile, por su parte, atraviesa un muy flojo momento. Actualmente se encuentra octavo en la liga de su país con solo 10 puntos en igual cantidad de partidos y, como si esto fuera poco, cayó en la primera ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana.

De esta manera, Gago tendrá que afrontar un desafío de peso: devolverle la vida a un plantel que no atraviesa el mejor momento, y que está presionado por sus hinchas y su historia en el fútbol local y regional.

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