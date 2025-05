Insólito: Fernando Gago sigue siendo el DT de Boca

Diseño sin título - 2025-05-01T115019.372.png Se conoció la primera imagen de Fernando Gago tras su despido en Boca

El motivo por el cuál Boca no tiene DT

Fernando Gago todavía no rescinde su contrato con el Xeneize y legalmente sigue en el cargo entrenador de Boca pese a no ejercer ningún tipo de función en la institución. De acuerdo con lo establecido por el sindicato de directores técnico (ATFA), un club no puede registrar a un nuevo DT hasta no acordar la rescisión del anterior.