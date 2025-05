Crisis en Boca: qué jugadores podrían irse y cómo enfrentará el Mundial de Clubes

marcos rojo.jpg Marcos Rojo no seguiría en Boca en el próximo semestre. GENTILEZA.

El zaguero no jugó ante Independiente por no haberse entrenado el último sábado y su futuro en el Xeneize genera mucha incertidumbre. Apuntado por sus ausencias reiteradas, por sus expulsiones innecesarias y por ser la cara de un equipo que no dio la talla en los últimos años, no es descabellado pensar que estos sean sus últimos meses con la camiseta azul y oro.