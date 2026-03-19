Cuatro hinchas detenidos por los incidentes con la policía en el partido de Godoy Cruz y Ferro

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat , confirmó que hay siete personas identificadas por los incidentes y disturbios con la Policía el sábado pasado en el partido de Godoy Cruz ante Ferro , en el estadio Feliciano Gambarte. Cuatro ya fueron detenidas.

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Además, hay un pedido de captura vigente y se solicitó a la Fiscalía la detención de otros tres involucrados.

Según explicó el funcionario en una conferencia de prensa de este jueves, los disturbios se originaron en el ingreso a la popular este , cuando cerca de 100 personas fueron impedidas de entrar al estadio del Tomba.

“A partir de allí comienzan las agresiones al personal policial . Incluso, parte de la barra que ya estaba dentro salió a solidarizarse con quienes estaban afuera, lo que derivó en ataques con piedras ”, detalló.

Amat aseguró que no hubo represión policial y que el accionar estuvo enfocado en disuadir el conflicto. “Se intervino con caballería, canes y personal de infantería para controlar los disturbios”, indicó Amat.

Caballos de la policía heridos en el partido de Godoy Cruz-Ferro el pasado 14 de marzo

Caballos de la policía heridos en el partido de Godoy Cruz-Ferro el pasado 14 de marzo

Los acusados serán imputados por daño agravado y resistencia a la autoridad, y no se descarta la aplicación de agravantes en el marco de la Ley de Espectáculos Deportivos. En ese contexto, Amat señaló que ocho policías y cuatro equinos resultaron lesionados por los ataques.

“El objetivo es que estas personas no solo no vuelvan a ingresar a un estadio, sino que también reciban condenas firmes”, afirmó.

Más de 300 personas con restricción de ingreso a la cancha

El director general de Relaciones con la Comunidad también destacó que, en lo que va de la gestión, más de 300 personas fueron incorporadas al programa Tribuna Segura.

En el partido del Tomba ante Deportivo Madryn del pasado 1° de marzo, por ejemplo, se identificó a 11 personas, incluidos quienes ingresaron al campo de juego, que ya fueron registradas en ese sistema.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat Prensa Gobierno de Mendoza

Además, durante ese mismo fin de semana, en distintos encuentros, incluido el de Independiente Rivadavia, se sumaron más de 30 personas al listado de restricción de ingreso.

Finalmente, Amat valoró la colaboración de los clubes en la prevención de estos hechos y aseguró que se continuará trabajando en la identificación de los responsables.

“El operativo de seguridad está funcionando bien y contamos con herramientas, como el sistema de cámaras, que permiten avanzar en estas investigaciones”, manifestó.