Cuatro hinchas detenidos por los incidentes con la policía en el partido de Godoy Cruz y Ferro

Además, hay un pedido de captura vigente y se solicitó a la Fiscalía la detención de otros tres involucrados.
Según explicó el funcionario en una conferencia de prensa de este jueves, los disturbios se originaron en el ingreso a la popular este, cuando cerca de 100 personas fueron impedidas de entrar al estadio del Tomba.
“A partir de allí comienzan las agresiones al personal policial. Incluso, parte de la barra que ya estaba dentro salió a solidarizarse con quienes estaban afuera, lo que derivó en ataques con piedras”, detalló.
Amat aseguró que no hubo represión policial y que el accionar estuvo enfocado en disuadir el conflicto. “Se intervino con caballería, canes y personal de infantería para controlar los disturbios”, indicó Amat.
Los acusados serán imputados por daño agravado y resistencia a la autoridad, y no se descarta la aplicación de agravantes en el marco de la Ley de Espectáculos Deportivos. En ese contexto, Amat señaló que ocho policías y cuatro equinos resultaron lesionados por los ataques.
“El objetivo es que estas personas no solo no vuelvan a ingresar a un estadio, sino que también reciban condenas firmes”, afirmó.
Más de 300 personas con restricción de ingreso a la cancha
El director general de Relaciones con la Comunidad también destacó que, en lo que va de la gestión, más de 300 personas fueron incorporadas al programa Tribuna Segura.