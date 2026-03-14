14 de marzo de 2026 - 20:51

Desahogo en el Gambarte: la victoria de Godoy Cruz en imágenes

El Expreso obtuvo un triunfo clave ante Ferro para enterrar el mal momento que atraviesa desde 2025, en una tarde donde la emoción reinó.

Godoy Cruz - Ferro, por la Primera Nacional Foto 1/11

Godoy Cruz - Ferro, por la Primera Nacional

Por Walter Caballero / Los Andes
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Godoy Cruz - Ferro, por la Primera Nacional

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