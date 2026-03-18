El tapado de Lionel Scaloni: la historia del debutante Tomás Palacios

El DT de la Selección Argentina convocó un joven defensor del fútbol argentino para el amistoso con Guatemala, que sueña con meterse en el Mundial 2026

Palacios, que tiene solo 22 años y mide casi dos metros, llegó al Pincha a préstamo desde el Inter de Milán y rápidamente se ganó un lugar entre los titulares del actual campeón del fútbol argentino. A fuerza de sus grandes rendimientos en el plano local, el DT de la Albiceleste decidió convocarlo para verlo de cerca, y sacar conclusiones respecto de sus chances de ir a la Copa del Mundo.

La historia de Tomás Palacios, nuevo convocado por Lionel Scaloni: image Tomás Palacios, ex jugador de Independiente Rivadavia Oriundo de General Pico, La Pampa, Palacios se destaca por ser un zaguero alto que se maneja muy bien con la pelota en los pies. Demostró rápidamente que tiene clase y no salió más del equipo; incluso relegó a Santiago Núñez al banco de suplentes, cuando era uno de los capitanes y futbolistas importantes.

Tomás debutó en la Primera División del fútbol Argentino en 2022 con Talleres de Córdoba, para luego llegar a Independiente Rivadavia, donde actuó en la Liga Profesional 2024. Allí se ganó el puesto y rápidamente llamó la atención de los ojeadores del Inter de Milán, que lo terminó comprando tras apenas 16 partidos disputados con el Azul del Parque.

image Sin embargo, en el Inter no pudo conseguir mucho rodaje, por lo que se fue a préstamo al Monza. Sin demasiado brillo en Europa, finalmente pudo explotar del todo en Estudiantes, donde es una pieza muy importante para los dirigidos por el Cacique Medina.