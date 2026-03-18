Scaloni reveló la última lista de la Selección argentina antes del Mundial 2026: dos sorpresas y tres ausentes

El DT de la Selección Argentina dio los nombres para el encuentro del 31 de marzo ante Guatemala, en La Bombonera.

Lionel Scaloni reveló los convocados de la Selección Argentina para la Fecha FIFA.

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Lionel Scaloni reveló la lista de 28 jugadores convocados para lo que será el partido amistoso del próximo 31 de marzo ante Guatemala en La Bombonera. Este duelo significará el último de la Selección Argentina antes de la convocatoria final para disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Lo cierto es que entre los citados figuran algunas sorpresas y nombres inéditos, como los de Tomás Palacios (defensor del Inter de Milán que está a préstamo en Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (lateral izquierdo de Racing). Pero también se encuentran apellidos que ya estuvieron, pero ahora recibieron cierto impulso de cara a la próximo Copa del Mundo, gracias a las sobresalientes actuaciones en sus respectivos equipos: Valentín Barco (Racing Estrasburgo de Francia), Máximo Perrone (Como de Italia), Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y el Flaco José López (Palmeiras de Brasil).

image Por otro lado, la otra cara de la moneda son las ausencias de peso, como las de Joaquín Panichelli (14 tantos en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1), el mediocampista del Real Madrid Franco Mastantuono y el extremo del Chelsea Alejandro Garnacho.

Por último, Lautaro Martínez (Inter de Milan) y Lisandro Martínez (Manchester United) quedaron afuera por lesiones, al igual que el mediocampista Giovani Lo Celso (Betis), quien está todavía en recuperación de una lesión miotendinosa del recto anterior del muslo derecho, y a Paulo Dybala (Roma), con un problema en la rodilla.

Los convocados de la Selección argentina Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).