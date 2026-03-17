La Selección se despide en Buenos Aires: Argentina vs. Guatemala confirmado para el 31 de marzo

Tras caerse el duelo con España y el amistoso con Qatar, el equipo de Scaloni se entrenará diez días en el país y cerrará su gira frente al conjunto centroamericano.

Chau Finalissima: por qué Argentina enfrentará a Guatemala en lugar de a España antes del Mundial.

Argentina jugará un partido amistoso frente a Guatemala el próximo 31 de marzo en Buenos Aires. Esta fecha FIFA surge tras la cancelación de la Finalissima contra España y un amistoso con Qatar debido a los conflictos bélicos en Medio Oriente. Será la última oportunidad para ver a los campeones del mundo en casa.

La Selección nacional permanecerá concentrada diez días en el predio de Ezeiza antes de este compromiso. La noticia fue confirmada recientemente por la Asociación del Fútbol Argentino a través de sus canales oficiales, despertando una gran expectativa entre los hinchas que desean despedir al plantel antes del comienzo de la cita mundialista en Norteamérica.

DLA - 2026-02-17T113315.184 Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina. Sedes en evaluación y el impedimento del Monumental La organización se encuentra ante un desafío logístico importante respecto al estadio. El Monumental está descartado para esta fecha debido a que coinciden los recitales de la banda AC/DC. Por este motivo, la AFA evalúa dos alternativas principales que se anunciarán formalmente este miércoles.

Una de las opciones con más fuerza es la Bombonera. Muchos integrantes del cuerpo técnico y dirigentes consideran al estadio de Boca Juniors como una "cábala", recordando que allí se disputó el último encuentro previo a la Copa del Mundo de Qatar, donde la Albiceleste consiguió su tercera estrella. La decisión final dependerá de las inspecciones técnicas y la capacidad operativa para un evento de esta magnitud.

DLA (60) La Bombonera podría albergar cerca de 85 mil hinchas por partido. Gentileza. El motivo de este cambio de planes radica en la inestabilidad geopolítica internacional. Originalmente, Argentina debía medirse con España por la Finalissima y luego viajar a Qatar, pero la guerra en Medio Oriente obligó a suspender estas giras por razones de seguridad. Ante este panorama, la AFA priorizó que el equipo trabaje en un ambiente seguro y familiar como Buenos Aires, eligiendo a Guatemala como el rival de cierre para esta etapa de preparación.

Precios estimados y fechas para la venta de entradas Respecto a los tickets, aunque no hay confirmación oficial, se espera que la venta inicie el martes 24 de marzo, siguiendo el patrón de una semana antes del evento. El proceso se realizaría exclusivamente a través de la plataforma DeporTick, permitiendo la compra de hasta cuatro entradas generales por cada usuario registrado. Tomando como referencia los valores del partido frente a Venezuela en septiembre pasado, los precios de las populares rondarían los $90.000, mientras que las menores costarían $29.000. Para las plateas, el rango de precios sería mucho más amplio, comenzando en $158.000 y pudiendo alcanzar los $480.000 en el caso de las ubicaciones VIP. Un dato inédito para el análisis táctico es que Argentina llegará al Mundial 2026 sin haberse enfrentado a seleccionados europeos en el período previo. Este amistoso contra Guatemala será el cierre de una preparación centrada en rivales americanos y asiáticos, consolidando el grupo antes del viaje final hacia la defensa del título mundial.