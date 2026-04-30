La libertad de prensa cayó a su nivel más bajo en 25 años y Argentina retrocedió 11 puestos.

Según el nuevo ranking de Reporteros Sin Fronteras (RSF) , por primera vez en un cuarto de siglo, más de la mitad de las naciones relevadas se encuentran en una situación calificada como "difícil" o "muy grave" .

"La puntuación media del conjunto de países del mundo nunca ha sido tan baja", señalaron desde la organización, destacando que el panorama se oscureció de forma paulatina debido a " un discurso político hostil hacia los reporteros , debilitado por una economía de los medios en declive y presionado por la instrumentalización de leyes contra la prensa".

De los cinco indicadores analizados (político, legal, económico, social y seguridad), el marco legal es el que registró la caída más pronunciada este año.

"Los periodistas siguen siendo asesinados o encarcelados por su trabajo, pero las tácticas de ataque a la libertad de prensa están cambiando: el periodismo sucumbe, asfixiado por ", aseguró el informe.

En que puesto se ubicó Argentina y el efecto Trump

Argentina sufrió un deterioro en su clasificación, cayendo once lugares para ubicarse en el puesto 98°. Mientras que en 2024 la situación era considerada "problemática", este año el país ha pasado a la categoría de situación "difícil".

El informe vincula directamente este retroceso con el presidente Javier Milei y su alineamiento con Donald Trump. Según RSF, mandatarios como Milei y Nayib Bukele en El Salvador están reproduciendo el "manual" de Trump contra los medios de comunicación.

"Trump ha convertido los ataques contra la prensa y los periodistas en una práctica sistemática, lo que ha relegado al país al puesto 64, siete menos que el año pasado", indica.

El presidente estadounidense Donald Trump El "efecto Trump" en la libertad de prensa de Argentina. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Allí indica que "los fervientes defensores de Donald Trump en América Latina, Javier Milei y Nayib Bukele, reproducen el manual del inquilino de la Casa Blanca contra los medios de comunicación y, como era de esperar, siguen la misma línea en el ránking".

"Argentina (98; -11) y El Salvador (143; -8) registran un retroceso significativo, debido, entre otros factores, al declive de los indicadores del clima político y social, confirmando el aumento de la hostilidad y de las presiones gubernamentales hacia la prensa", sumaron.

Cómo le fue al resto de América Latina

El Salvador cedió ocho lugares y quedó en el 143, tras intensificar la criminalización del periodismo. Debido al crimen organizado, Ecuador (125) perdió 31 puestos tras los asesinatos de Darwin Baque y Patricio Aguilar. También en Perú (144; -14) recrudeció la violencia y registró cuatro asesinatos de periodistas en 2025. Por su parte, Venezuela (159) sigue inmersa en una gran incertidumbre en cuanto a las garantías de la libertad de información, a pesar de la liberación, a principios de año, de periodistas encarcelados. Mientras que Cuba (160) atraviesa una profunda crisis que obliga a los escasos periodistas independientes a operar cada vez más en la clandestinidad, en Nicaragua (168) el panorama mediático está “en ruinas”, víctima de una represión sistemática y un deterioro permanente de las condiciones de ejercicio de la profesión.