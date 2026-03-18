18 de marzo de 2026 - 10:45

Estadio confirmado: la Selección Argentina enfrentará a Guatemala en La Bombonera

El Estadio Monumental queda inhabilitado por una serie de conciertos y la AFA definió que el equipo de Scaloni juegue su último partido en La Ribera.

La Selección se despide en La Bombonera: Argentina vs. Guatemala confirmado para el 31 de marzo.

La Selección se despide en La Bombonera: Argentina vs. Guatemala confirmado para el 31 de marzo.

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Por Francisco Moreno

La Selección Argentina enfrentará a Guatemala el próximo martes 31 de marzo en lo que será su despedida ante el público local antes de viajar al Mundial 2026. Tras la cancelación de la Finalissima contra España, la AFA confirmó que el encuentro se disputará en La Bombonera debido a compromisos artísticos.

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La mudanza a Brandsen 805 es una consecuencia directa del calendario de eventos en el estadio de River Plate. La casa habitual de la Albiceleste estará ocupada por tres conciertos de la banda AC/DC, programados para los días 23, 27 y 31 de marzo. Ante esta imposibilidad logística, la dirigencia del fútbol argentino oficializó el cambio de sede este miércoles por la mañana.

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Chau Finalissima: por qué Argentina enfrentará a Guatemala en lugar de a España antes del Mundial.

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El regreso a la cábala de Qatar y el futuro del estadio

Este estadio tiene un peso simbólico para los hinchas más supersticiosos. Fue el escenario elegido para la despedida previa a la consagración en Qatar 2022, en aquel triunfo 3-0 frente a Venezuela. Sin embargo, el antecedente más inmediato en La Ribera fue la derrota ante Uruguay en noviembre de 2023. Este amistoso será el único compromiso de marzo; luego, el plantel se reencontrará recién en junio para disputar dos partidos en Estados Unidos.

LA BOMBONERA.
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La aprobación técnica de la CNRT resulta fundamental ya que el proyecto contempla construir torres de ingreso junto a los rieles operados por la empresa Ferrosur. A pesar de las especulaciones sobre posibles frenos políticos, el organismo no pondría objeciones técnicas, lo que permitiría iniciar las obras antes de que termine este año. Si los plazos se cumplen, la nueva Bombonera estaría terminada para fines de 2027 o principios de 2028, lo que obligará al club a mudar su localía durante el proceso de construcción

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