Rugby: Inicia la preventa de entradas para ver en julio a la Selección Argentina

La espera terminó, ya se encuentra habilitada la primera preventa de entradas para ver a Los Pumas en los tres encuentros del mes de julio, en el marco del nuevo Nations Championship, el torneo internacional que reunirá a las principales potencias del rugby mundial.

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El Nations Championship es un nuevo certamen internacional que reunirá a las doce principales naciones del rugby mundial en un formato competitivo que enfrentará al hemisferio norte con el sur, en las ventanas internacionales de julio y noviembre.

Los equipos del Seis Naciones -Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia- representarán al hemisferio norte y se enfrentarán a las naciones de SANZAAR -Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica-, junto a los equipos invitados Fiji y Japón, que representarán al hemisferio sur.

En julio, los del norte viajan al sur, mientras que, en noviembre, los del sur partirán rumbo a Europa.

¿A quiénes reciben Los Pumas?

Los dirigidos por Felipe Contepomi recibirán a Escocia en Córdoba el 4 de julio, a Gales en San Juan el 11 de julio y a Inglaterra en Santiago del Estero el 18 de julio.

¿Cómo se compran las entradas?

Las entradas para ver a la Selección Argentina se podrán adquirir exclusivamente a través de Ticketek, en el siguiente link: https://www.ticketek.com.ar/pumas

En cuanto a los clubes, deberán comunicarse con sus respectivas Uniones para gestionar la compra de entradas y coordinar encuentros con los demás clubes.

Sedes de partidos

Córdoba es la sede elegida para que Los Pumas disputen su primer partido del año ante Escocia. Será el 4 de julio, desde las 16:00 horas, en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Información de entradas

Preventa 1 – del 17 de marzo al 5 de abril

Preventa 2 – del 6 de abril al 26 de abril

Venta final – a partir del 27 de abril

Precios Estadio Mario Alberto Kempes

Categoría 1: $20.000 (Preventa 1); $35.000 (Preventa 2); $45.000 (Venta final)

Categoría 2: $50.000 (Preventa 1); $65.000 (Preventa 2); $80.000 (Venta final)

Categoría 3: $100.000 (Preventa 1); $120.000 (Preventa 2); $150.000 (Venta final)

San Juan

Al igual que en 2018, San Juan albergará el encuentro entre Los Pumas y Gales. El mismo será el 11 de julio, desde las 16:00 horas, en el Estadio San Juan del Bicentenario.

Información de entradas

Preventa 1 – del 17 de marzo al 5 de abril

Preventa 2 – del 6 de abril al 26 de abril

Venta final – a partir del 27 de abril

Precios Estadio San Juan del Bicentenario

Categoría 1: $25.000 (Preventa 1); $35.000 (Preventa 2); $45.000 (Venta final)

Categoría 2: $35.000 (Preventa 1); $45.000 (Preventa 2); $60.000 (Venta final)

Categoría 3: $70.000 (Preventa 1); $90.000 (Preventa 2); $120.000 (Venta final)

Categoría 4: $150.000 (Preventa 1); $200.000 (Preventa 2); $250.000 (Venta final)

Categoría 5: $200.000 (Preventa 1); $250.000 (Preventa 2); $300.000 (Venta final)

Santiago del Estero

Tras los triunfos ante Escocia en 2022 y Sudáfrica en 2024, Los Pumas vuelven a Santiago del Estero para recibir a Inglaterra. El encuentro será en el Estadio Único Madre de Ciudades el 18 de julio, desde las 16:00 horas.

Información de entradas

Preventa 1 – del 17 de marzo al 5 de abril

Preventa 2 – del 6 de abril al 26 de abril

Venta final – a partir del 27 de abril

Precios Estadio Único Madre de Ciudades

Categoría 1: $25.000 (Preventa 1); $35.000 (Preventa 2); $50.000 (Venta final)

Categoría 2: $60.000 (Preventa 1); $70.000 (Preventa 2); $90.000 (Venta final)

Categoría 3: $165.000 (Preventa 1); $185.000 (Preventa 2); $200.000 (Venta final)

Categoría 4: $200.000 (Preventa 1); $220.000 (Preventa 2); $250.000 (Venta final)

Categoría 5: $250.000 (Preventa 1); $300.000 (Preventa 2); $350.000 (Venta final)

¡Juegan Los Pumas el Nations Championship, no te pierdas la posibilidad de disfrutar el mejor rugby del mundo!