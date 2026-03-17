Rugby: Inicia la preventa de entradas para ver en julio a la Selección Argentina

La espera terminó, ya se encuentra habilitada la primera preventa de entradas para ver a Los Pumas en los tres encuentros del mes de julio, en el marco del nuevo Nations Championship, el torneo internacional que reunirá a las principales potencias del rugby mundial.
Los equipos del Seis Naciones -Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia- representarán al hemisferio norte y se enfrentarán a las naciones de SANZAAR -Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica-, junto a los equipos invitados Fiji y Japón, que representarán al hemisferio sur.
En julio, los del norte viajan al sur, mientras que, en noviembre, los del sur partirán rumbo a Europa.
¿A quiénes reciben Los Pumas?
Los dirigidos por Felipe Contepomi recibirán a Escocia en Córdoba el 4 de julio, a Gales en San Juan el 11 de julio y a Inglaterra en Santiago del Estero el 18 de julio.
¿Cómo se compran las entradas?
Las entradas para ver a la Selección Argentina se podrán adquirir exclusivamente a través de Ticketek, en el siguiente link: https://www.ticketek.com.ar/pumas
En cuanto a los clubes, deberán comunicarse con sus respectivas Uniones para gestionar la compra de entradas y coordinar encuentros con los demás clubes.
Sedes de partidos
Córdoba es la sede elegida para que Los Pumas disputen su primer partido del año ante Escocia. Será el 4 de julio, desde las 16:00 horas, en el Estadio Mario Alberto Kempes.
Información de entradas
Preventa 1 – del 17 de marzo al 5 de abril
Preventa 2 – del 6 de abril al 26 de abril
Venta final – a partir del 27 de abril
Precios Estadio Mario Alberto Kempes
Categoría 1: $20.000 (Preventa 1); $35.000 (Preventa 2); $45.000 (Venta final)
Categoría 2: $50.000 (Preventa 1); $65.000 (Preventa 2); $80.000 (Venta final)
Categoría 3: $100.000 (Preventa 1); $120.000 (Preventa 2); $150.000 (Venta final)
San Juan
Al igual que en 2018, San Juan albergará el encuentro entre Los Pumas y Gales. El mismo será el 11 de julio, desde las 16:00 horas, en el Estadio San Juan del Bicentenario.
Información de entradas
Preventa 1 – del 17 de marzo al 5 de abril
Preventa 2 – del 6 de abril al 26 de abril
Venta final – a partir del 27 de abril
Precios Estadio San Juan del Bicentenario
Categoría 1: $25.000 (Preventa 1); $35.000 (Preventa 2); $45.000 (Venta final)
Categoría 2: $35.000 (Preventa 1); $45.000 (Preventa 2); $60.000 (Venta final)
Categoría 3: $70.000 (Preventa 1); $90.000 (Preventa 2); $120.000 (Venta final)
Categoría 4: $150.000 (Preventa 1); $200.000 (Preventa 2); $250.000 (Venta final)
Categoría 5: $200.000 (Preventa 1); $250.000 (Preventa 2); $300.000 (Venta final)
Santiago del Estero
Tras los triunfos ante Escocia en 2022 y Sudáfrica en 2024, Los Pumas vuelven a Santiago del Estero para recibir a Inglaterra. El encuentro será en el Estadio Único Madre de Ciudades el 18 de julio, desde las 16:00 horas.
Información de entradas
Preventa 1 – del 17 de marzo al 5 de abril
Preventa 2 – del 6 de abril al 26 de abril
Venta final – a partir del 27 de abril
Precios Estadio Único Madre de Ciudades
Categoría 1: $25.000 (Preventa 1); $35.000 (Preventa 2); $50.000 (Venta final)
Categoría 2: $60.000 (Preventa 1); $70.000 (Preventa 2); $90.000 (Venta final)
Categoría 3: $165.000 (Preventa 1); $185.000 (Preventa 2); $200.000 (Venta final)
Categoría 4: $200.000 (Preventa 1); $220.000 (Preventa 2); $250.000 (Venta final)
Categoría 5: $250.000 (Preventa 1); $300.000 (Preventa 2); $350.000 (Venta final)
¡Juegan Los Pumas el Nations Championship, no te pierdas la posibilidad de disfrutar el mejor rugby del mundo!