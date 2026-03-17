17 de marzo de 2026 - 17:25

Rugby: La UAR postulará a la Argentina para el Mundial 2035

El ente deportivo trabaja en conjunto con Sudamérica Rugby para integrar a las uniones de Brasil, Chile y Uruguay

Rugby. La UAR y Sudamérica Rugby trabajan en conjunto para ganar la sede del Mundial 2035

Rugby. La UAR y Sudamérica Rugby trabajan en conjunto para ganar la sede del Mundial 2035

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En el marco del fortalecimiento estratégico del rugby regional, la Unión Argentina de Rugby (UAR) avanza en su postulación oficial para organizar la Copa del Mundo de Rugby 2035.

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¿De qué se trata la idea?

Este proyecto es encabezado por la Argentina para toda la región y se trabaja en conjunto con Sudamérica Rugby para integrar a las uniones de Brasil, Chile y Uruguay, consolidando una propuesta que refleja el desarrollo del rugby sudamericano.

De la reunión y las jornadas de análisis participarán Gabriel Travaglini, Presidente de la UAR; Félix Páez Molina, Vicepresidente de la UAR; Agustín Pichot, miembro del Consejo de World Rugby y del EXCO de SANZAAR; y Sol Iglesias, Gerente General de la UAR.

"La candidatura de 2035 representa un objetivo federal y un proyecto de legado que trasciende nuestras fronteras. Recibir a Alan Gilpin para avanzar en este análisis técnico es un paso fundamental para demostrar que la región está preparada. Queremos un mundial que refleje la pasión y el desarrollo que el rugby ha logrado en cada rincón de nuestro territorio", destacó Gabriel Travaglini.

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