Rugby: La UAR postulará a la Argentina para el Mundial 2035

El ente deportivo trabaja en conjunto con Sudamérica Rugby para integrar a las uniones de Brasil, Chile y Uruguay

Rugby. La UAR y Sudamérica Rugby trabajan en conjunto para ganar la sede del Mundial 2035

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En el marco del fortalecimiento estratégico del rugby regional, la Unión Argentina de Rugby (UAR) avanza en su postulación oficial para organizar la Copa del Mundo de Rugby 2035.

¿De qué se trata la idea? Este proyecto es encabezado por la Argentina para toda la región y se trabaja en conjunto con Sudamérica Rugby para integrar a las uniones de Brasil, Chile y Uruguay, consolidando una propuesta que refleja el desarrollo del rugby sudamericano.

De la reunión y las jornadas de análisis participarán Gabriel Travaglini, Presidente de la UAR; Félix Páez Molina, Vicepresidente de la UAR; Agustín Pichot, miembro del Consejo de World Rugby y del EXCO de SANZAAR; y Sol Iglesias, Gerente General de la UAR.

"La candidatura de 2035 representa un objetivo federal y un proyecto de legado que trasciende nuestras fronteras. Recibir a Alan Gilpin para avanzar en este análisis técnico es un paso fundamental para demostrar que la región está preparada. Queremos un mundial que refleje la pasión y el desarrollo que el rugby ha logrado en cada rincón de nuestro territorio", destacó Gabriel Travaglini.