Rugby Seven: Los Pumas 7s quedaron fuera de la final del New York Sevens tras perder ante Sudáfrica

Seven de Nueva York: Jugando un rugby magnífico, Argentina pasó a semis por el oro

Rugby Seven: Argentina no pudo con Gran Bretaña, pero igual es semifinalista en Nueva York

La Selección Argentina de Rugby se quedó sin final del Seven de New York tras caer 14-5 ante su similar de Sudáfrica, en una de las semifinales de la sexta y última fecha del Circuito Mundial de la especialidad reducida.

Con este resultado, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora perdió la posibilidad de pelear por el oro y ahora buscará el tercer puesto frente a Australia, que viene de perder ante Fiji 7s por 28-7.

El conjunto argentino pagó caro una serie de errores de manejo que le quitaron posesión durante la primera mitad. Sudáfrica, un rival que presiona de forma constante y castiga cada falla, aprovechó esas imprecisiones y golpeó en su primera oportunidad: Sebastiaan Jobb apoyó en el ingoal para abrir el marcador.

Los Blitzboks ampliaron la diferencia antes del descanso con un try de Selvyn Davids y se fueron al entretiempo con ventaja de 14-0.

¿Qué pasó en el segundo tiempo?

Argentina tuvo más orden en el complemento. El equipo se juntó más en el juego, tal como pidió Santiago Alvarez durante la pausa, y logró descontar con un try de Marcos Moneta, que renovó la expectativa.

Sin embargo, algunas indisciplinas y una posible obstrucción en pleno ataque frustraron la chance de acercarse en el marcador. Sudáfrica sostuvo la defensa y cerró el encuentro con el 14-5 definitivo.

La derrota cortó la aspiración dorada en Nueva York pese a un arranque sólido en el torneo. Durante la primera jornada, el seleccionado argentino superó 31-12 a Fiji y luego venció 27-26 a España 7s, aunque cerró el grupo con una caída 19-14 frente a Gran Bretaña 7s.