15 de marzo de 2026 - 18:10

Rugby Seven: Los Pumas 7s quedaron fuera de la final del New York Sevens tras perder ante Sudáfrica

En unas horas más, el elenco nacional de rugby buscará el bronce ante Australia. La actuación de Argentina fue mejor en esta fecha, que en las dos anteriores

Rugby. Marcos Moneta de buen nivel ante el conjunto africano.

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La Selección Argentina de Rugby se quedó sin final del Seven de New York tras caer 14-5 ante su similar de Sudáfrica, en una de las semifinales de la sexta y última fecha del Circuito Mundial de la especialidad reducida.

Con este resultado, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora perdió la posibilidad de pelear por el oro y ahora buscará el tercer puesto frente a Australia, que viene de perder ante Fiji 7s por 28-7.

El conjunto argentino pagó caro una serie de errores de manejo que le quitaron posesión durante la primera mitad. Sudáfrica, un rival que presiona de forma constante y castiga cada falla, aprovechó esas imprecisiones y golpeó en su primera oportunidad: Sebastiaan Jobb apoyó en el ingoal para abrir el marcador.

Los Blitzboks ampliaron la diferencia antes del descanso con un try de Selvyn Davids y se fueron al entretiempo con ventaja de 14-0.

¿Qué pasó en el segundo tiempo?

Argentina tuvo más orden en el complemento. El equipo se juntó más en el juego, tal como pidió Santiago Alvarez durante la pausa, y logró descontar con un try de Marcos Moneta, que renovó la expectativa.

Sin embargo, algunas indisciplinas y una posible obstrucción en pleno ataque frustraron la chance de acercarse en el marcador. Sudáfrica sostuvo la defensa y cerró el encuentro con el 14-5 definitivo.

La derrota cortó la aspiración dorada en Nueva York pese a un arranque sólido en el torneo. Durante la primera jornada, el seleccionado argentino superó 31-12 a Fiji y luego venció 27-26 a España 7s, aunque cerró el grupo con una caída 19-14 frente a Gran Bretaña 7s.

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