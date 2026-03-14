Seven de Nueva York: Jugando un rugby magnífico, Argentina pasó a semis por el oro

La Selección Argentina de Rugby empezó de gran manera su participación en la sexta fecha del Circuito Mundial de Seven que se disputa en la ciudad de Nueva York. En el partido inaugural, Los Pumas 7's vencieron a su similar de Fiji por 31 a 12 y en segundo turno derrotaron al combinado de España por 27 a 26.

El siguiente compromiso, con la clasificación asegurada para las semifinales por el Oro, será frente a Gran Bretaña.

Ante Fiji el siete de Argentina salió con todo desde el arranque del encuentro : Marcos Moneta aprovechó una buena defensa del seleccionado argentino y se escapó con una velocidad fantástica para llegar al ingoal. Inmediatamente, tras una buena salida, Santino Zangara se adueñó de una pelota en los aires y sumó un nuevo try. Como si fuera poco, 30 segundos después, nuevamente Zangara cerró un buen movimiento y apoyó para los dirigidos por Gómez Cora. Pero, antes del final de la primera etapa, Fiji descontó en dos oportunidades a través de Terio Veilawa y George Bose.

Ya en el complemento , Luciano González Rizzonidemostró su potencia y armó una gran jugada para que la pelota llegue a Monetapor la punta, para volver a sacar distancia en el resultado. Finalmente , Juan Patricio Batac, con suspenso, anotó la última conquista del partido.

¿A Los Pumas cómo les fue con España?

En el comienzo del encuentro, España sacó a relucir su juego y Tiago Romeroapoyó un try colectivo fantástico para abrir el marcador. Inmediatamente, aparecióLuciano González para responder con un try de otro planeta: amagó en reiteradas oportunidades, rompió los tackles de sus rivales y llegó al ingoal. Pero, tras una mala salida de Argentina, Eduardo Lópezjugó, encaró la defensa de Los Pumas 7's y volvió a poner adelante a España. En los instantes finales, Manu Moreno y Pol Pla incrementaron la distancia.

En el segundo tiempo, el conjunto comandado por Gómez Cora cambió el partido: en primer lugar, Santiago Vera Feld descontó por la punta, luego Matteo Grazianohizo lo propio para ponerse a tiro en el marcador. En el cierre, con un España superado en todas las áreas, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc.

Cabe destacar que los comandados por Santiago Gómez Cora integran el Grupo B junto a los mencionados fijianos, España y Gran Bretaña.