14 de marzo de 2026 - 18:26

Rugby Seven: Argentina no pudo con Gran Bretaña, pero igual es semifinalista en Nueva York

Fue en forma ajustada por 19 a 14. Los Pumas 7's juegan, este domingo (13.50) ante Sudáfrica por un lugar en el partido por la copa y la medalla dorada.

Rugby. Sebastián Dubuc vuela por los aires neoyorkinos en el marco de la octava fecha del Circuito Mundial de Seven

Rugby. Sebastián Dubuc vuela por los aires neoyorkinos en el marco de la octava fecha del Circuito Mundial de Seven

Foto:

UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Rugby. Santino Zangara corre con la guinda fue uno de los puntos altos de la Selección Argentina en el primer día de competencia en la ciudad de Nueva York.

Seven de Nueva York: Jugando un rugby magnífico, Argentina pasó a semis por el oro
Rugby. Los capitanes de las ocho selecciones nacionales que competirán en una nueva fecha del Circuito Mundial de seven.

Nueva York la próxima parada del Circuito Mundial de Rugby Seven

La Selección Argentina de rugby disputó un gran primer día en el Seven de Nueva York, la sexta etapa del Circuito Mundial. La Selección Argentina se impuso por 27-26 ante España, mientras que anteriormente derrotó por 31-12 a Fiji y en el cierre cayó ante Gran Bretaña por 19-14.

Los Pumas 7's se apagaron con Gran Bretaña

El seleccionado argentino comenzó con la tenencia de la pelota, pero Gran Bretaña sorprendió de arranque con un contraataque a través de Finley Lloyd-Gilmour, quien luego volvió a llegar al ingoal para decretar su doblete.

Antes del cierre de la primera etapa, Sebastián Dubuc descontó para Los Pumas 7's para irse 12-7 abajo al descanso.

En la segunda etapa, tras una serie de intentos, Matteo Graziano dio vuelta el resultado para el seleccionado argentino. Inmediatamente, Joshua Radcliffe aprovechó una escapada de su compañero para levantar una pelota perdida y anotar el try de la victoria.

Sobre el final, Los Pumas 7's trataron de revertir el marcador y quedarse con la victoria, pero eso no fue posible.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rugby. Martiniano Arrieta protege la ovalada ante un quite francés.

En Vancouver, Argentina logró el quinto puesto en rugby seven

Rugby. Peumayén jugó un partidazo bajo la lluvia 

Provincial: Empezó la competencia y hay cinco líderes en el rugby

Rugby. Santiago Álvarez tiene la guinda en un momento del partido de semifinal ante los All Blacks seven Team

Circuito Mundial de Seven Rugby: Argentina venció a Nueva Zelanda

Rugby. Santino Zangara corre con la guinda fue uno de los puntos altos de la Selección Argentina en el primer día de competencia en la ciudad de Nueva York.

En Australia hubo victoria Argentina ante Fiji en rugby reducido