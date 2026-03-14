Rugby Seven: Argentina no pudo con Gran Bretaña, pero igual es semifinalista en Nueva York

Seven de Nueva York: Jugando un rugby magnífico, Argentina pasó a semis por el oro

La Selección Argentina de rugby disputó un gran primer día en el Seven de Nueva York, la sexta etapa del Circuito Mundial. La Selección Argentina se impuso por 27-26 ante España, mientras que anteriormente derrotó por 31-12 a Fiji y en el cierre cayó ante Gran Bretaña por 19-14.

El seleccionado argentino comenzó con la tenencia de la pelota, pero Gran Bretaña sorprendió de arranque con un contraataque a través de Finley Lloyd-Gilmour, quien luego volvió a llegar al ingoal para decretar su doblete.

Antes del cierre de la primera etapa, Sebastián Dubuc descontó para Los Pumas 7's para irse 12-7 abajo al descanso.

En la segunda etapa, tras una serie de intentos, Matteo Graziano dio vuelta el resultado para el seleccionado argentino. Inmediatamente, Joshua Radcliffe aprovechó una escapada de su compañero para levantar una pelota perdida y anotar el try de la victoria.

Sobre el final, Los Pumas 7's trataron de revertir el marcador y quedarse con la victoria, pero eso no fue posible.