Rugby Seven: Argentina se colgó la medalla de bronce

En el partido por el tercer lugar, Argentina derrotó a su similar de Australia por 26-10. Así, los integrantes de la Selección de Rugby Seven ganaron la medalla de bronce. Así en la ciudad de Nueva York Los Pumas 7’s se subieron al podio por segunda vez en la temporada, tras la plata conseguida en Ciudad del Cabo.
¿Qué viene ahora en el calendario mundial de seven?
De esta manera, finalizó la temporada regular del SVNS Series para que todas las miradas se enfoquen en lo que será el World Championship, el cual estará dividido en tres etapas: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio).
¿Qué pasó en el lance por el bronce?
En el encuentro por la medalla de bronce enfrentaba a argentinos y australianos, quienes venían de caer ante Sudáfrica y Fiji respectivamente.
A los tres minutos del primer tiempo, Australia golpeó primero, pero al minuto Pedro de Haro conquistó el ingoal rival para igualar el marcador 5-5, resultado que se mantuvo hasta el descanso.
En el complemento Argentina se devoró a su rival
En la segunda mitad, Los Pumas 7’s sacaron a relucir su mejor versión y en cuatro minutos liquidaron el juego gracias a tres tries. Marcos Moneta en primera instancia, luego Santino Zangara y Sebastián Dubuc para finalizar. Para la estadística, Australia llegó nuevamente al ingoal argentino para cerrar el tanteador 26-10 a favor de los dirigidos por Santiago Gómez Cora.