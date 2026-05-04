Gimnasia y Esgrima busca levantarse ante Defensa y Justicia: hora, TV, formaciones

Gimnasia y Esgrima cerrará la fase regular del torneo Apertura de la Liga Profesional, en su primera temporada en la categoría ante su gente, cuando reciba a Defensa y Justicia en el estadio Estadio Víctor Legrotaglie. El encuentro, pendiente de la 9ª fecha, se disputará desde las 17 con arbitraje de Bruno Amiconi.
La semana fue compleja para el Lobo, que debió asimilar la dura goleada sufrida en el clásico mendocino ante Independiente Rivadavia, que se impuso 5 a 1 en el Estadio Bautista Gargantini. Gimnasia volvió a ese escenario tras 11 años y, como en aquella ocasión, se retiró con una derrota.
Gimnasia y Esgrima vs Vélez, por la Liga Profesional
Gimnasia y Esgrima vs Vélez, por la Liga Profesional
Ramiro Gómez / Los Andes
El equipo dirigido por Darío Franco llegaba en levantada, con siete puntos sobre nueve posibles, pero ante la Lepra mostró una versión muy por debajo de lo esperado y terminó cayendo por goleada, en un resultado que sorprendió.
La era Franco busca reacción
Con la necesidad de dar vuelta la página, Franco afrontará su quinto partido al frente del equipo, con un balance de dos triunfos, un empate y una derrota. Ante el Halcón, el Lobo intentará recuperar la imagen que había mostrado en los primeros encuentros del ciclo.
Dudas y regresos
Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con Franco Saavedra, expulsado en el último partido, por lo que Matías Recalde aparece como posible reemplazante. Tampoco estará Brian Andrada, quien continúa lesionado.
Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.
RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
La ilusión de un debut
Entre las novedades, podría producirse el debut de Nicolás Romano. El delantero, surgido del club, dejó atrás una lesión sufrida en la pretemporada y será parte de la convocatoria. Su posible estreno genera expectativa entre los hinchas.
Gimnasia buscará cerrar la primera mitad de la temporada 2026 con una sonrisa. Sin embargo, enfrente tendrá a un rival que necesita ganar para meterse en los octavos de final, por lo que el desafío no será sencillo para el conjunto mendocino.
Las probables formaciones: Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Ismael Cortéz, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Fernández, Sabatini, Facundo Lencioni, Armoa; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Las probables formaciones: Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia
Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín, Lucas Souto, Damián Fernández, Emiliano Amor, Ayrton Portillo, Aarón Molina; Santiago Sosa Yung , Darí Cáceres, Juan Manuel Gutiérrez, Agustíin Hausch, Rubén Botta. DT:Mariano Soso
Detalles del partido
Estadio: Víctor Legrotaglie
Árbitro: Bruno Amicone
Hora: 17
TV: ESPN Premium y TNT Sports
Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia