4 de mayo de 2026 - 01:11

Gimnasia y Esgrima busca levantarse ante Defensa y Justicia: hora, TV, formaciones

El Lobo recibe al Halcón en el pendiente de la fecha 9, de la Liga Profesional, con la necesidad de recuperarse tras la dura derrota en el clásico mendocino frente a Independiente Rivadavia.

Franco, entrenador del Lobo, buscará armar el mejor once con el objetivo de cerrar la fase regular con un victoria.

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Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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La semana fue compleja para el Lobo, que debió asimilar la dura goleada sufrida en el clásico mendocino ante Independiente Rivadavia, que se impuso 5 a 1 en el Estadio Bautista Gargantini. Gimnasia volvió a ese escenario tras 11 años y, como en aquella ocasión, se retiró con una derrota.

Gimnasia y Esgrima vs Vélez, por la Liga Profesional
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El equipo dirigido por Darío Franco llegaba en levantada, con siete puntos sobre nueve posibles, pero ante la Lepra mostró una versión muy por debajo de lo esperado y terminó cayendo por goleada, en un resultado que sorprendió.

La era Franco busca reacción

Con la necesidad de dar vuelta la página, Franco afrontará su quinto partido al frente del equipo, con un balance de dos triunfos, un empate y una derrota. Ante el Halcón, el Lobo intentará recuperar la imagen que había mostrado en los primeros encuentros del ciclo.

Dudas y regresos

Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con Franco Saavedra, expulsado en el último partido, por lo que Matías Recalde aparece como posible reemplazante. Tampoco estará Brian Andrada, quien continúa lesionado.

Gimnasia y Esgrima vs. Vélez
Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.

Por la 13 fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima se mide con Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.

La ilusión de un debut

Entre las novedades, podría producirse el debut de Nicolás Romano. El delantero, surgido del club, dejó atrás una lesión sufrida en la pretemporada y será parte de la convocatoria. Su posible estreno genera expectativa entre los hinchas.

Gimnasia buscará cerrar la primera mitad de la temporada 2026 con una sonrisa. Sin embargo, enfrente tendrá a un rival que necesita ganar para meterse en los octavos de final, por lo que el desafío no será sencillo para el conjunto mendocino.

Las probables formaciones: Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Ismael Cortéz, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Fernández, Sabatini, Facundo Lencioni, Armoa; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Las probables formaciones: Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín, Lucas Souto, Damián Fernández, Emiliano Amor, Ayrton Portillo, Aarón Molina; Santiago Sosa Yung , Darí Cáceres, Juan Manuel Gutiérrez, Agustíin Hausch, Rubén Botta. DT:Mariano Soso

Detalles del partido

Estadio: Víctor Legrotaglie

Árbitro: Bruno Amicone

Hora: 17

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia

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