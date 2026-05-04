Gimnasia y Esgrima busca levantarse ante Defensa y Justicia: hora, TV, formaciones

El Lobo recibe al Halcón en el pendiente de la fecha 9, de la Liga Profesional, con la necesidad de recuperarse tras la dura derrota en el clásico mendocino frente a Independiente Rivadavia.

Franco, entrenador del Lobo, buscará armar el mejor once con el objetivo de cerrar la fase regular con un victoria.

Gimnasia y Esgrima cerrará la fase regular del torneo Apertura de la Liga Profesional, en su primera temporada en la categoría ante su gente, cuando reciba a Defensa y Justicia en el estadio Estadio Víctor Legrotaglie. El encuentro, pendiente de la 9ª fecha, se disputará desde las 17 con arbitraje de Bruno Amiconi.

La semana fue compleja para el Lobo, que debió asimilar la dura goleada sufrida en el clásico mendocino ante Independiente Rivadavia, que se impuso 5 a 1 en el Estadio Bautista Gargantini. Gimnasia volvió a ese escenario tras 11 años y, como en aquella ocasión, se retiró con una derrota.

Gimnasia y Esgrima vs Vélez, por la Liga Profesional Gimnasia y Esgrima vs Vélez, por la Liga Profesional Ramiro Gómez / Los Andes

El equipo dirigido por Darío Franco llegaba en levantada, con siete puntos sobre nueve posibles, pero ante la Lepra mostró una versión muy por debajo de lo esperado y terminó cayendo por goleada, en un resultado que sorprendió.

La era Franco busca reacción Con la necesidad de dar vuelta la página, Franco afrontará su quinto partido al frente del equipo, con un balance de dos triunfos, un empate y una derrota. Ante el Halcón, el Lobo intentará recuperar la imagen que había mostrado en los primeros encuentros del ciclo.