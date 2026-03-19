Rugby: Los Tordos festejó sus 65 años en una noche cargada de emociones

Dirigentes, jugadores y referentes se dieron cita en una jornada especial que combinó tradición y proyección. La celebración incluyó música, gastronomía y mensajes que destacaron la identidad del club y su legado.

Uno de los clubes históricos del rugby mendocino, Los Tordos, celebró más de seis décadas de vida en un reencuentro con la mística azulgrana.

En un ambiente atravesado por la emoción y el reencuentro, Los Tordos Rugby Club dio inicio a los festejos por su 65° aniversario. La celebración tuvo lugar en la Bodega Hacienda del Plata, donde un sunset reunió a dirigentes, socios históricos, jugadores actuales, sponsors y allegados en una jornada cargada de sentido de pertenencia.

La ocasión no fue una más dentro del calendario del club. El aniversario se enmarcó en un fin de semana especial, en el que el plantel superior había visitado a Marista Rugby Club junto a sus cuatro divisiones, en una nueva edición del clásico mendocino, esta vez con un condimento particular: la celebración conjunta de las Bodas de Platino de ambas instituciones.

image Aniversario de Los Tordos RC Gentileza. Recuerdos anecdotas y proyección Entre vinos varietales y una propuesta gastronómica de primer nivel, la tarde-noche transcurrió en un clima de camaradería, acompañado por música en vivo y la presentación de Puna, con la participación de Daniel Vinderman y el Gato Ficcardi, quien además vistió la camiseta del club. El encuentro combinó recuerdos, anécdotas y la proyección de las nuevas generaciones.

image Aniversario Los Tordos RC Gentileza image Aniversario Los Tordos RC Gentileza. Distintas figuras vinculadas al rugby y al hockey, como Willy Carbonell, Paco Lola, Manu Arroyo, Belén Placeres y Vicky Brandi, aportaron sus palabras y reforzaron un mismo concepto: la identidad azul y roja trasciende las disciplinas y se sostiene en el tiempo. Ese mismo espíritu ya se había manifestado días antes en un festejo destinado a las divisiones infantiles.

image Aniversario Los Tordos RC Gentileza image Aniversario Los Tordos RC Gentileza Un mensaje con mirada al futuro Durante el brindis principal, el presidente de la institución, Juan Cruz Cardoso, tomó la palabra y dejó un mensaje que combinó reflexión y proyección: “Heráclito creía que lo único permanente es el cambio, y nuestro club es una clara muestra de ello. Desde hace 65 años que cambia y crece gracias al aporte de todos. Pero también hay valores que permanecen intactos y que debemos proteger: la pasión y el sentido de pertenencia que nos transmitieron los más grandes”.