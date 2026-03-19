19 de marzo de 2026 - 19:21

Rugby: Los Tordos festejó sus 65 años en una noche cargada de emociones

Dirigentes, jugadores y referentes se dieron cita en una jornada especial que combinó tradición y proyección. La celebración incluyó música, gastronomía y mensajes que destacaron la identidad del club y su legado.

Uno de los clubes históricos del rugby mendocino, Los Tordos, celebró más de seis décadas de vida en un reencuentro con la mística azulgrana.&nbsp;

Uno de los clubes históricos del rugby mendocino, Los Tordos, celebró más de seis décadas de vida en un reencuentro con la mística azulgrana. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

En un ambiente atravesado por la emoción y el reencuentro, Los Tordos Rugby Club dio inicio a los festejos por su 65° aniversario. La celebración tuvo lugar en la Bodega Hacienda del Plata, donde un sunset reunió a dirigentes, socios históricos, jugadores actuales, sponsors y allegados en una jornada cargada de sentido de pertenencia.

Leé además

Huracán Las Heras va por el ascenso

Huracán Las Heras no le tiene miedo al premio mayor, y se armó para conseguirlo

Por Emanuel Cenci
La convocatoria del delantero de la Lepra sorprendió, pero el entrenador Néstor Lorenzo apuesta por la jerarquía del futbolista del Parque.

Sebastián Villa vuelve a la Selección Colombiana tras más de seis años

Por Redacción Deportes

La ocasión no fue una más dentro del calendario del club. El aniversario se enmarcó en un fin de semana especial, en el que el plantel superior había visitado a Marista Rugby Club junto a sus cuatro divisiones, en una nueva edición del clásico mendocino, esta vez con un condimento particular: la celebración conjunta de las Bodas de Platino de ambas instituciones.

image
Aniversario de Los Tordos RC

Aniversario de Los Tordos RC

Recuerdos anecdotas y proyección

Entre vinos varietales y una propuesta gastronómica de primer nivel, la tarde-noche transcurrió en un clima de camaradería, acompañado por música en vivo y la presentación de Puna, con la participación de Daniel Vinderman y el Gato Ficcardi, quien además vistió la camiseta del club. El encuentro combinó recuerdos, anécdotas y la proyección de las nuevas generaciones.

image
Aniversario Los Tordos RC

Aniversario Los Tordos RC

image
Aniversario Los Tordos RC

Aniversario Los Tordos RC

Distintas figuras vinculadas al rugby y al hockey, como Willy Carbonell, Paco Lola, Manu Arroyo, Belén Placeres y Vicky Brandi, aportaron sus palabras y reforzaron un mismo concepto: la identidad azul y roja trasciende las disciplinas y se sostiene en el tiempo. Ese mismo espíritu ya se había manifestado días antes en un festejo destinado a las divisiones infantiles.

image
Aniversario Los Tordos RC

Aniversario Los Tordos RC

image
Aniversario Los Tordos RC

Aniversario Los Tordos RC

Un mensaje con mirada al futuro

Durante el brindis principal, el presidente de la institución, Juan Cruz Cardoso, tomó la palabra y dejó un mensaje que combinó reflexión y proyección: “Heráclito creía que lo único permanente es el cambio, y nuestro club es una clara muestra de ello. Desde hace 65 años que cambia y crece gracias al aporte de todos. Pero también hay valores que permanecen intactos y que debemos proteger: la pasión y el sentido de pertenencia que nos transmitieron los más grandes”.

image
Aniversario Los Tordos RC

Aniversario Los Tordos RC

En esa línea, Cardoso subrayó la importancia de preservar ese legado como un activo central de la institución, independientemente de los roles que cada uno ocupe dentro del club.

Con esta celebración, Los Tordos no solo conmemoró su historia, sino que también reafirmó su presente como una de las entidades deportivas más importantes de la provincia, sosteniendo el espíritu de sus fundadores y proyectándose hacia el futuro.

image
Aniversario de Los Tordos RC

Aniversario de Los Tordos RC

image
Aniversario Los Tordos RC

Aniversario Los Tordos RC

image
Aniversario Los Tordos RC

Aniversario Los Tordos RC

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El equipo dirigido por Alfredo Berti participará por primera vez en la Copa Libertadores. 
En Vivo

EN VIVO: Independiente Rivadavia, ante un sorteo histórico en la Copa Libertadores

Por Sergio Faria
Rugby. Las integrantes de la Selección Argentina femenina muestran orgullosas sus medallas doradas en Nairobi, donde ganaron la primera etapa o fecha del circuito de Seven denominado SVNS 2

Rugby: Las Yaguaretés listas para sus desafíos en Uruguay y Brasil

Rugby. Los Pumas esperarán en Julio por Escocia, Gales e Inglaterra.

Rugby: Inicia la preventa de entradas para ver en julio a la Selección Argentina

Rugby. La UAR y Sudamérica Rugby trabajan en conjunto para ganar la sede del Mundial 2035

Rugby: La UAR postulará a la Argentina para el Mundial 2035