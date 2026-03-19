19 de marzo de 2026 - 18:44

Huracán Las Heras no le tiene miedo al premio mayor, y se armó para conseguirlo

El Globo cerró refuerzos, contrató a un nuevo DT y cambió a su Comisión Directiva. Así, busca renovar las energías para el ascenso en el Torneo Federal A.

Huracán Las Heras va por el ascenso

Huracán Las Heras va por el ascenso

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Huracán Las Heras renovó sus esperanzas y se reorganizó desde todos los aspectos posibles pensando en la disputa del próximo Torneo Federal A, que comienza este fin de semana. Con múltiples refuerzos, nueva Comisión Directiva y la llegada de un entrenador de peso, el Globo sueña.

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La institución de calle Olascoaga sabe muy bien lo que significa disputar la tercera categoría del fútbol argentino. Es el mendocino que más tiempo lleva allí, por lo que se mueve como un viejo conocedor de la misma. Pero hasta los más experimentados a veces necesitan renovarse, y eso hizo en este parate de la tercera división de AFA.

En los últimos meses, Huracán atravesó varias instancias que arrojaron como resultado un club nuevo y con energía para buscar el objetivo de pelear por el ascenso a la Primera Nacional.

Huracán Las Heras y una renovación completa para buscar el ascenso:

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La primera determinación de peso se dio con la Comisión Directiva, que tiene como nuevo conductor a Cristian Chandías. Acompañado por José Casabene, el flamante presidente aseguró que irán por el premio máximo: “Estamos poniéndonos en contacto con todas las cosas del club, venimos a potenciarlo. Tenemos muchos proyectos y muchas ganas de ascender”.

Pero la cosa no queda ahí, porque el Globo tomó la decisión de sumar una gran cantidad de refuerzos para conformar un plantel que pueda pelear bien alto en el Grupo 3. Entre ellos, un arquero con pasado en la institución, y un delantero de amplia trayectoria en el ascenso.

El portero que llegó para custodiar el arco Lasherino es Franco Agüero, una de las figuras indiscutibles del ascenso del club al Federal A en 2016 cuando se convirtió en héroe en la tanda de penales en el Padre Martearena. Con 32 años y un último paso por Villa Mitre, llega para ser titular.

En la zona defensiva sumó a Rodrigo Arciero, lateral por derecha que pasó por Independiente Rivadavia para luego emigrar al fútbol del exterior. Con Excursionistas como último antecedente, el defensor llega para aportar experiencia.

El otro refuerzo de peso que cerró el Globo es el delantero Alejandro Toledo, atacante de 35 años y 1.86 metros de altura. Su basta trayectoria en el ascenso lo coloca como un futbolista de jerarquía y de ascendencia en el plantel. Entre otros, jugó en Boca Unidos, San Jorge, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y CADU.

Refuerzos en cada zona de la cancha para el Globo:

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Juan Bonet, delantero que llega a Huracán con muchos goles a cuestas

Juan Bonet, delantero que llega a Huracán con muchos goles a cuestas

Pero la cosa no queda allí, debido a que hay caras nuevas en cada sector del campo. En la defensa llegaron Albano Alessandrini, Arian Giordano, y Guillermo Cóceres. Además, logró concretar el retorno de Juan Pablo Aguilar, que dejó una buena imagen en la temporada pasada.

En la zona media siguen los puntales del equipo, de los mejores del Globo. Se trata de los volantes centrales Nicolás Sandoval e Ignacio González, y de los habilidosos Luciano Ortega y Gianfranco Leiva. Por otra parte, se sumaron Lucas Algozino, Facundo Romero, Nicolás Genes, Aldo Araujo, y Marcos Sosa.

También cerró a varios delanteros, con el objetivo de que el técnico tenga variantes para armar la zona ofensiva. Al mencionado Toledo hay que sumar la continuidad de Francisco Agost, el extranjero Anderson Salazar, y Juan Bonet. Este último fue una de las figuritas difíciles del mercado de pases, debido a su gran rendimiento en el Regional Federal con la camiseta de General Paz Juniors. Un gran refuerzo para el elenco mendocino.

Huracán va por todo, y lo dejó bien en claro. Con energías renovadas y la expectativa de siempre, el Globo quiere volar alto y convertirse en el tercer equipo mendocino en la Primera Nacional. No será tarea fácil, pero ganas no le faltan.

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