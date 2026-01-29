29 de enero de 2026 - 18:32

Primera Nacional: Deportivo Maipú y Godoy Cruz afinan detalles para el debut

El Cruzado y el Tomba disputaron dos amistosos en Coquimbito, en los que se impuso el equipo de Matteo, por 1 a 0. Ambos se preparan para el inicio del certamen de ascenso, que comenzará el viernes 13 de febrero.

En el Predio de Coquimbito, el Expreso y el Cruzado disputaron dos encuentros amistosos en ambos casos se impuso (1&nbsp; a 0)el equipo dirigido por Alexis Matteo.

El primer equipo mendocino en salir a escena será Godoy Cruz. El Tomba debutará el viernes 13 de febrero desde las 21.30, cuando reciba a Ciudad de Bolívar en el estadio Feliciano Gambarte. El Expreso volverá a disputar la Primera Nacional luego de 17 años en la máxima categoría del fútbol argentino, tras su descenso en noviembre pasado.

Bajo la conducción técnica de Mariano Toedtli, Godoy Cruz iniciará el desafío de recuperar rápidamente la categoría. Para ello, la dirigencia sumó varios refuerzos de jerarquía, mientras que muchos de los jugadores que formaron parte del plantel que descendió fueron transferidos a clubes de Primera División.

Godoy Cruz vs Deportivo Maipú (amistoso)
En el predio de Coquimbito, Tombinos y Botelleros disputaron dos amistosos de cara al inicio del campeonato. Gan&oacute; el Cruzado en ambas ocasiones.&nbsp;

Amistosos con victoria para Maipú

En el predio de Coquimbito, el Expreso y el Botellero jugaron dos encuentros amistosos, ambos con victoria para Deportivo Maipú por 1 a 0. Los goles fueron convertidos por Silva y Saccone.

Primer partido

Godoy Cruz Roberto Ramírez; Mateo Mendoza, Matías Funes, Camilo Alessandria y Juan Morán; Agustín Valverde, Exequiel Tejada, Julián Alberti, Vicente Poggi; Nahuel Ulariaga, Santiago Martínez. DT: Mariano Toedtli.

Maipú: Nahuel Galardi; Luciano Arnijas, Nicolás Fernández, Lucas Faggioli, Gastón Mansilla; Aron Agüero, Juan Pablo Gobetto, Mirko Bonfigli; Felipe Rivarola, Marcelo Eggel y Tomás Silva. DT: Alexis Mateo

Gol: Silva

Segundo partido

Godoy Cruz: Nicolás Claa; Andrés Meli, Tomás Rossi, Francisco Gerometta y Nahuel Brunet; Gonzalo Quinteros, Juan Andrada, Mariano Santiago y Matías Ramírez; y Luciano Pascual, Misael Sosa. DT: Mariano Toedtli.

Maipú: Luciano Peraggini; Santiago Paulini, Tiziano Andino, Marcos Esteban, Juan Cruz Arno; Agustín Leiva, Luca Landriel, Fausto Montero; Juan Cruz Giacone, Franco Saccone y Julián Vera. DT: Alexis Matteo.

Gol: Saccone.

image
Godoy Cruz vs Deportivo Maip&uacute; (amistosos)

El presente y los objetivos del Cruzado

Deportivo Maipú comenzará a transitar su quinta temporada en la segunda categoría del fútbol argentino. El equipo dirigido por Alexis Matteo debutará en el Grupo B el sábado 14 de febrero a partir de las 18, cuando visite a Agropecuario.

El Botellero viene de realizar una buena campaña en 2025, en la que logró ingresar al Torneo Reducido, aunque no pudo avanzar demasiado en los playoffs. Para esta temporada, el objetivo será ser protagonista, motivo por el cual también incorporó varios refuerzos.

image
El entrenador de Maip&uacute;, Alexis Matteo se mostr&oacute; conforme con el resultado de los amistosos.&nbsp;

La mejor campaña en la historia reciente del Deportivo Maipú fue en 2025, bajo la conducción de Luis García, cuando llegó a disputar la final por el segundo ascenso, que perdió por 1 a 0 frente a Deportivo Riestra.

Vuelven a cruzarse en la Copa Argentina

El próximo 5 de febrero, el Cruzado y el Malevo volverán a verse las caras en una nueva edición de aquel cruce decisivo, cuando se enfrenten por los 32avos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará en el estadio de Estudiantes de Caseros.

