Quién es el jugador sacrificado del once de Boca ante la inminente titularidad de Santiago Ascacibar

De cara a ese partido, el técnico Claudio Úbedaanaliza introducir al menos dos modificaciones en la zona media. Una de ellas sería la vuelta de Ander Herrera al once inicial, mientras que la otra estaría vinculada al posible debut de Santiago Ascacíbar, uno de los refuerzos que arribó en este mercado de pases.
Durante el entrenamiento del jueves, el volante surgido en Estudiantes fue parte del equipo titular en un ensayo futbolístico que enfrentó a jugadores con menos minutos y habituales relevos ante un conjunto de la Reserva, dirigido por Mariano Herrón.
En ese contexto, todo indica que Herrera ocuparía el lugar de Williams Alarcón, tal como ocurrió en el complemento frente al Pincha, mientras que Tomás Belmontesería quien dejaría su lugar para permitir el ingreso de Ascacíbar, luego de haber disputado 74 minutos en La Plata.
Úbeda también analiza cambios en la ofensiva de Boca
Por otro lado, en la ofensiva podría darse otra variante pensando en el duelo contra la Lepra, ya que tanto en la práctica del viernes como en la del sábado evaluarán a Ángel Romero y en caso de responder de buena manera, podría meterse en lugar de Iker Zufiaurre.
Así las cosas, serían tres los cambios que metería Úbeda para el tercer compromiso de su equipo en el Torneo Apertura, que será contra Newell’s en La Bombonera, en donde buscarán cambiar la imagen que dejaron en La Plata y volver a encontrarse con la senda de la victoria.