Quién es el jugador sacrificado del once de Boca ante la inminente titularidad de Santiago Ascacibar

Con la reciente llegada del mediocampista, uno de los titulares de Boca vería reducida su presencia entre los once titulares ante Newell's en La Bombonera.

El "Ruso" se mete entre los titulares de Boca para enfrentar a La Lepra.

De cara a ese partido, el técnico Claudio Úbeda analiza introducir al menos dos modificaciones en la zona media. Una de ellas sería la vuelta de Ander Herrera al once inicial, mientras que la otra estaría vinculada al posible debut de Santiago Ascacíbar, uno de los refuerzos que arribó en este mercado de pases.

image Durante el entrenamiento del jueves, el volante surgido en Estudiantes fue parte del equipo titular en un ensayo futbolístico que enfrentó a jugadores con menos minutos y habituales relevos ante un conjunto de la Reserva, dirigido por Mariano Herrón.

En ese contexto, todo indica que Herrera ocuparía el lugar de Williams Alarcón, tal como ocurrió en el complemento frente al Pincha, mientras que Tomás Belmonte sería quien dejaría su lugar para permitir el ingreso de Ascacíbar, luego de haber disputado 74 minutos en La Plata.

image Úbeda también analiza cambios en la ofensiva de Boca Por otro lado, en la ofensiva podría darse otra variante pensando en el duelo contra la Lepra, ya que tanto en la práctica del viernes como en la del sábado evaluarán a Ángel Romero y en caso de responder de buena manera, podría meterse en lugar de Iker Zufiaurre.