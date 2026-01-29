29 de enero de 2026 - 18:06

El descargo de Juan Sebastián Verón luego del pasillo de Boca: "No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte"

A través de su cuenta de Instagram, Juan Sebastián Verón cuestionó el pasillo de honor que realizó Boca en el partido frente a Estudiantes.

Juan Sebastián Verón fue irónico a través de su cuenta de Instagram y apuntó contra la AFA.

Juan Sebastián Verón fue irónico a través de su cuenta de Instagram y apuntó contra la AFA.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Juan Sebastián Verón, hoy presidente de Estudiantes, jugó en Boca en el año 1996 y luego pasó a la Sampdoria. 

Nadie resiste un archivo: el día que Juan Sebastián Verón se fue de Estudiantes a Boca

Por Redacción Deportes
Juan Sebastián Verón en la popular de Estudiantes de La Plata

El TAS le dio la razón a Juan Sebastián Verón en su lucha con AFA

Por Redacción Deportes

El pasillo que realizó Boca al equipo campeón por su título en el Torneo Clausura 2025 se llevó a cabo como parte del reconocimiento obligatorio que establece el reglamento de la Liga Profesional, pero lo que llamó la atención fue que los futbolistas "Xeneizes" no aplaudieron durante el gesto de honor. Frente a esa situación, Verón compartió un video del momento en su cuenta de Instagram con una frase cargada de ironía: “¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte? Tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’... raro”.

image

El comentario del exjugador fue interpretado como una crítica indirecta tanto al estilo de homenaje de Boca como al cumplimiento formal de las normas del fútbol argentino, más allá de su tono aparentemente humorístico. La publicación se sumó a una serie de intercambios entre Verón y otros dirigentes del ambiente sobre protocolos y comportamientos institucionales vinculados a pasillos y reconocimientos en partidos oficiales.

La publicación de la "Brujita" estuvo lejos de ser un dardo para el "Xeneize", sino que fue apuntando contra Pablo Toviggino, quien obligó al "Pincha" a “cumplir con el reglamento” luego de la proclamación a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025.

image

Por qué Boca tuvo que hacerle el pasillo a Estudiantes

De acuerdo al reglamento de la Liga Profesional, indica que se debe realizar un “pasillo de reconocimiento al plantel del equipo campeón o ganador de una competición” en el primer partido en condición de local del equipo homenajeado.

Es por eso que los jugadores de Independiente ingresaron normalmente al campo de juego en la fecha 1, pero los de Boca tuvieron que formarse para agasajar a los colegas del León.

image
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En el Predio de Coquimbito, el Expreso y el Cruzado disputaron dos encuentros amistosos en ambos casos se impuso (1  a 0)el equipo dirigido por Alexis Matteo.

Primera Nacional: Deportivo Maipú y Godoy Cruz afinan detalles para el debut

Por Sergio Faria
El Ruso se mete entre los titulares de Boca para enfrentar a La Lepra.

Quién es el jugador sacrificado del once de Boca ante la inminente titularidad de Santiago Ascacibar

Por Redacción Deportes
Djokovic revindicó su carrera en el Tenis.

Novak Djokovic reivindicó su nombre en el tenis al ser comparado: "Me parece un poco irrespetuoso"

Por Redacción Deportes
Lando Norris tuvo sus primeras pruebas con el MCL40.

El campeón de la Fórmula 1 da sus primeras impresiones del nuevo auto: "Ni siquiera es un gran paso"

Por Redacción Deportes