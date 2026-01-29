El descargo de Juan Sebastián Verón luego del pasillo de Boca: "No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte"

A través de su cuenta de Instagram, Juan Sebastián Verón cuestionó el pasillo de honor que realizó Boca en el partido frente a Estudiantes.

Juan Sebastián Verón fue irónico a través de su cuenta de Instagram y apuntó contra la AFA.

Tras el triunfo de Estudiantes de La Plata por 2-1 sobre Boca Juniors en el estadio UNO por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, el presidente del club platense, Juan Sebastián Verón, volvió a quedar en el centro de la escena con una publicación picante en sus redes sociales.

El pasillo que realizó Boca al equipo campeón por su título en el Torneo Clausura 2025 se llevó a cabo como parte del reconocimiento obligatorio que establece el reglamento de la Liga Profesional, pero lo que llamó la atención fue que los futbolistas "Xeneizes" no aplaudieron durante el gesto de honor. Frente a esa situación, Verón compartió un video del momento en su cuenta de Instagram con una frase cargada de ironía: “¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte? Tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’... raro”.

image El comentario del exjugador fue interpretado como una crítica indirecta tanto al estilo de homenaje de Boca como al cumplimiento formal de las normas del fútbol argentino, más allá de su tono aparentemente humorístico. La publicación se sumó a una serie de intercambios entre Verón y otros dirigentes del ambiente sobre protocolos y comportamientos institucionales vinculados a pasillos y reconocimientos en partidos oficiales.

La publicación de la "Brujita" estuvo lejos de ser un dardo para el "Xeneize", sino que fue apuntando contra Pablo Toviggino, quien obligó al "Pincha" a “cumplir con el reglamento” luego de la proclamación a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025.

image Por qué Boca tuvo que hacerle el pasillo a Estudiantes De acuerdo al reglamento de la Liga Profesional, indica que se debe realizar un “pasillo de reconocimiento al plantel del equipo campeón o ganador de una competición” en el primer partido en condición de local del equipo homenajeado.