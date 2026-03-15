Deportivo Maipú visita a Atlanta por la Primera Nacional: hora, TV, formaciones

El Cruzado se presenta este lunes desde las 21 horas en Buenos Aires, por la fecha 5 de la segunda división del fútbol argentino.

Luego de un fin de semana donde pudo descansar y focalizarse en los entrenamientos, un renovado Deportivo Maipú visita a Atlanta en el marco de la fecha 5 de la Zona B de la Primera Nacional. Será este lunes desde las 21 horas, en el estadio León Kolbovski.

Los antecedentes cercanos del Cruzado son favorables. Después del traspié en el debut ante Agropecuario, mejoró su imagen y se quedó con la victoria frente a un siempre complicado Atlético Rafaela. Envalentonado por el buen nivel mostrado, tuvo que conformarse apenas con un punto en su visita a San Martín de Tucumán, donde ganaba por dos goles y en una ráfaga de dos minutos se lo igualaron.

San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú, por la Primera Nacional San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú, por la Primera Nacional Prensa CASM De esta forma, este encuentro ante Atlanta se presenta como una gran chance para quedarse con la primera victoria del campeonato actuando fuera de casa, y para afirmar que el equipo está para grandes cosas en la segunda divisional del fútbol argentino.

Respecto a su contrincante de turno, la estadística en la tabla de posiciones muestra una cierta paridad. El Bohemio también tiene una victoria, un empate y una derrota, pero el orden en el que se dio marca la principal diferencia entre ambos.

El debut fue muy positivo, con triunfo en un durísimo partido ante Quilmes. Luego llegó la derrota frente a Colegiales y finalmente no logró pasar del 0 a 0 en su estadio ante Patronato de Paraná. Así, ha transitado la Primera Nacional de mayor a menor, y necesita triunfar ante su gente para no profundizar las dudas que comenzaron a surgir.