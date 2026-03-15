Fútbol de Inglaterra: Manchester United se acerca a la Champions tras una gran victoria

Fútbol. El equipo de Michael Carrick se quedó con un partido clave de la Premier League y mantiene el objetivo de regresar al máximo torneo europeo, aunque el conjunto de Birmingham todavía permanece en puestos de clasificación.

Por otra parte, el Liverpool no pudo derrotar a un Tottenham que lucha por la permanencia y empató 1-1, mientras que hubo dos igualdades sin goles: Nottingham Forest – Fulham y Crystal Palace – Leeds.

El encuentro tuvo un primer tiempo equilibrado y sin goles, con ambos equipos cautelosos por el peso de los puntos en juego. El marcador se abrió al inicio del complemento cuando Casemiro anticipó en el primer palo y conectó un cabezazo que dejó sin respuesta a “Dibu” Martínez.

Aston Villa reaccionó poco después y encontró la igualdad con Ross Barkley, quien capitalizó una acción ofensiva para devolverle la tensión al partido.

Manchester United respondió con rapidez y recuperó la ventaja gracias a una gran asistencia de Bruno Fernandes, que habilitó la corrida de Matheus Cunha; el delantero definió cruzado al segundo palo y volvió a poner arriba al local.

El impacto del gol golpeó al visitante y el cierre quedó en manos de Benjamin Šeško, que aprovechó un rebote dentro del área y definió ante un Dibu Martínez descolocado para establecer el 3-1 definitivo en una auténtica final por la Champions.

Mal anda el Liverpool

Por su lado, un Liverpool que sigue sin encontrar regularidad igualó 1-1 con el Tottenham, que se alejó a apenas un punto de la zona de descenso, en el partido que disputaron hoy, en el icónico estadio Anfield.

El equipo del condado de Merseyside había comenzado en ventaja desde los 17 minutos del primer tiempo, con gol del mediocampista Dominik Szoboszlai, mientras que la igualdad agónica fue conseguida por el delantero brasileño Richarlison, en 44 minutos de la segunda mitad.

Con el punto, el Liverpool se acercó a dos unidades de la zona de clasificación a la UEFA Champions League, aunque sigue en zona de Europa League con 49 unidades, mientras que los “Spurs” se ubican en el decimosexto lugar con tan solo 30 puntos, en una temporada más que decepcionante en el fútbol local.

El primer gol del partido llegó a los 17 minutos de la primera mitad, con un tiro libre desde el borde izquierdo del área de Szoboszlai, que el húngaro aprovechó con un remate potente al primer palo, imposible de desviar para el arquero Guglielmo Vicario.

A los 35 minutos, una buena jugada individual del volante Alexis Mac Allister asistió al delantero Cody Gakpo, que recibió en la medialuna del área rival y buscó cruzar un disparo bajo, que dio en el poste derecho del guardameta italiano.

Un gol fundamental para seguir escapándole, poco a poco, al descenso llegó a los 44 minutos, con un pase largo que fue controlado por el delantero Randal Kolo Muani, que entró al área y habilitó a Richarlison, cuyo remate de primera desde el lado izquierdo del área entró débil por el poste derecho del arquero Alisson Becker, que no achicó bien los espacios.