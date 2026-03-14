Fútbol de Italia: Inter pese a empatar con Atalanta es líder

El líder de la Serie A del Fútbol calcio italiano, el Inter de Milán, sufrió un empate en los minutos finales y terminó 1-1 frente al Atalanta en su estadio el sábado, lo que dejó la oportunidad para que el AC Milán acorte distancias con su rival en la clasificación.

Este resultado es significativo para el Inter, que venía de una derrota 1-0 ante el Milan en el clásico de la liga el fin de semana anterior.

Actualmente, el Inter mantiene una ventaja de ocho puntos sobre su eterno rival antes de que el Milan enfrente a la Lazio el domingo.

Cuestionan al equipo de la Lombardía

El desempeño del Inter ha sido cuestionable, ya que solo ha logrado dos victorias en sus últimos siete encuentros en todas las competiciones. Esta racha incluye la eliminación en el playoff de la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones, donde fueron sorprendidos por el Bodø/Glimt de Noruega.

Por su parte, el Atalanta, que ocupa el séptimo lugar en la tabla, mostró una mejor resistencia en comparación con la aplastante derrota 6-1 que sufrió ante el Bayern Múnich en los octavos de final de la Liga de Campeones esta semana. El equipo italiano se prepara para el partido de vuelta contra el Bayern el miércoles.