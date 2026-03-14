14 de marzo de 2026 - 16:50

Fútbol de Italia: Inter pese a empatar con Atalanta es líder

Los goles fueron convertidos por Francesco Espósito, para el Inter y Nikola Krstovic en el Atalanta

Fútbol. El Inter de Milán, líder de la Serie A, empató 1-1 con el Atalanta, permitiendo que el AC Milan tenga la oportunidad de reducir la diferencia en la tabla este domingo.

Fútbol. El Inter de Milán, líder de la Serie A, empató 1-1 con el Atalanta, permitiendo que el AC Milan tenga la oportunidad de reducir la diferencia en la tabla este domingo.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Fútbol. Copa Sudamericana

En fútbol, se definieron los bombos de la Copa Sudamericana
La práctica del fútbol femenino se está desarrollando en el país día tras día. En Mendoza hay miles chicas interactuando en esta actividad deportiva, pero existen zona de la provincia donde la disciplina está más o menos desarrollada.

Fútbol femenino en Mendoza y Argentina: más jugadoras copan las canchas y desafían barreras

El líder de la Serie A del Fútbol calcio italiano, el Inter de Milán, sufrió un empate en los minutos finales y terminó 1-1 frente al Atalanta en su estadio el sábado, lo que dejó la oportunidad para que el AC Milán acorte distancias con su rival en la clasificación.

Este resultado es significativo para el Inter, que venía de una derrota 1-0 ante el Milan en el clásico de la liga el fin de semana anterior.

Actualmente, el Inter mantiene una ventaja de ocho puntos sobre su eterno rival antes de que el Milan enfrente a la Lazio el domingo.

Cuestionan al equipo de la Lombardía

El desempeño del Inter ha sido cuestionable, ya que solo ha logrado dos victorias en sus últimos siete encuentros en todas las competiciones. Esta racha incluye la eliminación en el playoff de la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones, donde fueron sorprendidos por el Bodø/Glimt de Noruega.

Por su parte, el Atalanta, que ocupa el séptimo lugar en la tabla, mostró una mejor resistencia en comparación con la aplastante derrota 6-1 que sufrió ante el Bayern Múnich en los octavos de final de la Liga de Campeones esta semana. El equipo italiano se prepara para el partido de vuelta contra el Bayern el miércoles.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este martes falleció el padre de Pablo Aimar.

Falleció Payo, ídolo del fútbol cordobés y padre de Pablo Aimar

Selección de fútbol de Irán

Irán se baja del Mundial 2026: quién lo reemplazará

“Chiqui” Tapia lanzó LPF Play y dejó una advertencia: “Muchos van a transpirar, pero de vergüenza”.

"La verdad va a salir a la luz": la advertencia de Tapia durante el lanzamiento de LPF Play

Fútbol. La AFA hace cuentas alegres porque ya presentó su nueva plataforma para televisación de los torneos de ascenso

Para sus torneos de fútbol, la AFA entra a la modernidad tendrá su propia televisación privada