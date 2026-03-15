Fútbol Italiano: Lazio pega fuerte y el Milán no aprovechó oportunidad de sumar

El el delantero danés Gustav Isaksen anotó el único tanto del partido; los "Rojinegros" no aprovechan la chance de acercarse a la punta del Fútbol de Italia

Fútbol. La Lazio le amargó la fiesta al Milán en la Serie "A" de Italia

El Milan perdió por 1-0 con la Lazio en el partido que disputaron hoy, en el estadio Olímpico de Roma, por la vigesimonovena fecha de la Serie A, la máxima categoría del fútbol italiano. El único gol del partido llegó a los 26 minutos, por parte del delantero danés Gustav Isaksen.

Con la caída, el equipo “Rossonero” se mantiene segundo en el certamen italiano, con 60 puntos, aunque desaprovechó la oportunidad de recortarle puntos al líder Inter, que empató con el Atalanta y tiene 68, mientras que la Lazio marcha en el noveno lugar, con 40 puntos y a 11 de entrar a zona de clasificación a la UEFA Conference League.

Además, el Como derrotó a la Roma por 2-0 en un duelo fundamental para la clasificación a la Champions League, el Bologna se impuso al Sassuolo para llegar al octavo lugar, el Genoa le ganó por 2-0 a un Hellas Verona que se encuentra en la última posición de la tabla y el Pisa derrotó por 3-1 al Cagliari, para acercarse a siete puntos de salir de la zona de descenso.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los 22 minutos, cuando un centro desde la derecha del mediocampista Alexis Saelemaekers habilitó el cabezazo del carrilero Pervis Estupiñán, que sorprendió adentrándose en el área pero remató desviado.

Dos minutos más tarde llegó la Lazio, con una subida por el costado izquierdo del volante Kenneth Taylor, que entró al área y sacó un remate alto, el cual impactó en el travesaño del arquero Mike Maignan.

El único gol del partido llegó a los 25 minutos, con un pase largo por la banda derecha que habilitó a Isaksen, quien le ganó el duelo a Estupiñán y aprovechó el retroceso lento de la defensa rival, para encarar a Maignan y vencerlo colocando un remate con efecto al segundo palo. Un nuevo pase largo ante una defensa desacoplada llegó 10 minutos más tarde, aunque esta vez dejó mano a mano al delantero Daniel Maldini, que no pudo superar al arquero francés con un remate bajo, que salió centralizado. El Milán tuvo la primera de la segunda parte a los seis minutos, con un disparo del delantero Christian Pulisic que no llevaba potencia y fue rematado de cabeza, sobre el segundo palo, por el mediocampista Youssouf Fofana, que le entregó la pelota en las manos al guardameta Edoardo Motta.