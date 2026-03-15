Fútbol de España: El Barcelona brilla ante el Sevilla y es el único líder

En uno de los partidos de la vigésimo octava fecha de la LIga Española de Fútbol , el Barcelona goleó al Sevilla por 5 a 2, y es el único puntero en la competencia. El Real Madrid es el escolta.

El delantero brasilero Raphinha se destacó con un triplete, mientras que los otros dos goles del conjunto blaugrana los hicieron el mediocampista español Dani Olmo y el lateral portugués Joao Cancelo. Por el lado del Sevilla, convirtieron el defensor español Joaquín Martínez Gauna, más conocido como “Oso”, y el mediocampista suizo Djibril Sow.

Además, el Real Betis igualó por 1-1 con el Celta de Vigo en un duelo clave para la clasificación a copas europeas , la Real Sociedad derrotó por 3-1 al Espanyol para acercarse a cuatro puntos de la clasificación a la UEFA Conference League, mientras que el Mallorca le ganó al Espanyol por 2-1 para salir de la zona de descenso.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible para el Barcelona, que a los 21 minutos ya ganaba 2-0 gracias a dos goles de penal de Raphinha. El encargado de estirar la ventaja a los 38 minutos fue Olmo, quien recibió solo y definió a la altura del punto del penal con mucha categoría luego de una gran jugada colectiva.

En el final del primer tiempo llegó el único gol del Sevilla, cuando “Oso” definió muy bien en el área tras un centro del lateral Juanlu Sánchez. El Barcelona terminó de liquidar el encuentro en el inicio del complemento para ponerse 5-1 cuando iba solo una hora de juego.

El 4-1 lo hizo Raphinha con una cuota de fortuna, mientras que el quinto llegó de la mano de Cancelo. El Sevilla, por su parte, descontó a los 93 minutos para decorar un poco el resultado, cuando Sow conectó un potente cabezazo después de un preciso centro de “Oso”.

Esta goleada le permitió al Barcelona llegar a los 70 puntos y afianzarse en la primera posición, ya que le saca cuatro unidades al escolta, que es el Real Madrid. El Sevilla, por su parte, terminará la fecha en el decimocuarto puesto y no puede descuidarse, ya que está a solo cinco puntos de la zona de descenso.

Bien el Mallorca

En otro de los partidos de este domingo, el Mallorca le ganó 2-1 al Espanyol como local y logró salir de la zona de descenso, mientras que el equipo que cayó derrotado está séptimo y desaprovechó una buena oportunidad para meterse en puestos de clasificación a las competencias europeas de la próxima temporada.