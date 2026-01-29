Final caliente en La Plata: Estudiantes venció a Boca en un partido eléctrico

Estudiantes jugó un gran primer tiempo y sacó una merecida ventaja. En el complemento reaccionó Boca y casi lo empata sobre el final.

El destino quiso que Boca y Estudiantes se midieran justo un día después de que se oficializara la compra, por parte del Xeneize, del pase de Santiago Ascacíbar, hasta el lunes capitán del Pincha. El duelo se disputó en Uno y acabó con triunfo del Pincha, que jugó mejor. Boca tuvo alguna reacción, pero no le alcanzó

El encuentro no se termina de encender ni atrapa. El balón se mueve más tiempo por el aire y sobran imprecisiones. Boca impone condiciones y se juega lejos de Marchesín, pero la pelota parada es por ahora el único argumento que exhibe el conjunto xeneize. De los lanzamientos de Paredes, llegaron los mejores intentos de la visita. Sin embargo, sobre los 26 minutos, un remate de Piovi, desde unos 25 metros, terminó con una buena intervención del "1" xeneize. Y de ese córner, llegó la apertura del marcador, tras un centro que Núñez empujó a la red sobre el segundo palo.

¡GOLPEÓ EL PINCHA DESDE LA PELOTA PARADA! Estudiantes hizo una jugada preparada y Núñez se encargó de anotar el ante Boca.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura pic.twitter.com/djJqLoPFZ8 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 29, 2026 Boca perdió los libros con el gol pincharrata y jugó decididamente mal en los minutos posteriores. Sin movilidad, abusando de lanzamientos sin sentido y con Zufiarre aislado, apenas se contaron algunas jugadas desde el bendito balón parado. Encima, Marchesín salvó en sucesivas oportunidades ante Carrillo y luego Meza. Solo por el "1", Boca seguía en partido. Estudiantes tenía todo para el nocaut. Y lo consiguió desde un córner: González Pirez ganó arriba y nada pudo hacer el arquero visitante.

¡VOLVIÓ A GOLPEAR EL PINCHA! González Pírez puso el 2-0 de Estudiantes ante Boca.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura pic.twitter.com/9duZUbBqgj — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 29, 2026 Boca, de menor a mayor Si el primer tiempo fue malo para Boca, el complemento arrancó con una pésima salida de Marchesín, que luego se rehizo achicando ante la definición de Carillo. Úbeda decidió sacar a Alarcón y mandó a la cancha a Ander Herrera, en una clara muestra del mal funcionamiento que exhibió el mediocampo xeneize. Estudiantes, apoyado en la claridad de Medina, mostró elevados merecimientos para sacar una ventaja aún mayor.

Boca Estudiantes Desde la cabeza de González Pirez llegó el segundo gol del Pincha, que domina el duelo sin inconvenientes. Gentileza El Pincha eligió ceder terreno y tenencia al rival, buscando definir la historia con algún contragolpe. Sin embargo, no consiguió precisión para salir disparado desde su área. Lo bueno, controló sin inconvenientes a un Boca que empezó a empujar con más coraje que fútbol. Así llegó el descuento xeneize a través de Zeballos, luego de una buena combinación sobre la izquierda.