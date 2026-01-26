26 de enero de 2026 - 22:57

Liga Profesional: Boca confirmó la llegada de Ángel Romero como primer refuerzo del 2026

El delantero paraguayo se desvinculó del Corinthians, arribará como agente libre y firmará por un año con opción de renovación.

El delantero paraguayo es una apuesta fuerte de Boca de cara a una exigente temporada. Romero viene de convertir 69 goles en 363 encuentros.&nbsp;

El delantero paraguayo es una apuesta fuerte de Boca de cara a una exigente temporada. Romero viene de convertir 69 goles en 363 encuentros. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca Juniors dio el primer golpe del mercado y oficializó la llegada de Ángel Romero como refuerzo para la temporada 2026. El delantero paraguayo de 33 años arribará a Buenos Aires en condición de agente libre, luego de rescindir su vínculo con Corinthians, y se convertirá en la primera incorporación de la gestión encabezada por Juan Román Riquelme.

Leé además

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a San Lorenzo por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo en su debut como local en Primera: hora, TV y formaciones

Por Redacción Deportes
Tenis. Marat Safín es uno de los ex jugadores Number One, que estará en la Copa de Leyendas legendarias

Tenis: Se vienen la Copa de Leyendas en Melbourne

Por Gonzalo Tapia

Antes de viajar, el atacante habló sobre su salida del club brasileño y el desafío que se le presenta en el fútbol argentino. “Se dio la salida del Corinthians, evaluamos algunas opciones y apareció un club grande, con historia y grandeza. Tengo a mi familia conmigo y quiero adaptarme rápido al mundo Boca para hacer mi trabajo de la mejor manera”, expresó en declaraciones difundidas por ESPN.

Riquelme y el antecedente familiar

Romero destacó el rol determinante que tuvo Riquelme en la negociación. “Cuando el llamado viene de Román y de Boca, al jugador lo seduce mucho. Fue todo muy simple”, explicó. En ese contexto, también fue clave la participación de su hermano Óscar, con pasado reciente en el Xeneize. “Román habló con él para preguntar por mi situación. Después fue cuestión de cerrar detalles y esperar los papeles”, agregó.

El atacante confirmó que el acuerdo será por una temporada, con opción de extenderlo: “Si todo está bien, la idea es firmar por un año con opción a otro más”. Romero llega tras una extensa trayectoria en Corinthians, donde disputó 363 partidos, convirtió 62 goles y dio 29 asistencias, sumando sus dos ciclos en el club paulista, con el que recientemente conquistó la Copa de Brasil.

image
Romero, que viene del Corinthians, es un jugador con mucha experiencia. En su llegada llen&oacute; de elogios al club Xeneize.&nbsp;

Romero, que viene del Corinthians, es un jugador con mucha experiencia. En su llegada llenó de elogios al club Xeneize.

Un contrato a corto plazo

Motivado por el nuevo desafío, el paraguayo dejó en claro que entiende la magnitud del club al que arriba. “Tengo 33 años y mucha experiencia. Vengo de un club donde se vive el fútbol las 24 horas y ahora me toca estar en uno de los más grandes del mundo”, señaló.

También se refirió a la exigencia que implica jugar en la Ribera y a su estado físico. “La presión en Boca es máxima. Estuve casi un mes sin competir después de la Copa de Brasil y necesito recuperar ritmo. No es lo mismo entrenar solo que en grupo. Hay muchos partidos y desafíos importantes”, advirtió.

El consejo de Alfaro y lo que viene

Además, reveló que mantuvo una charla con Gustavo Alfaro, actual entrenador de la selección paraguaya y ex DT de Boca. “Me contó cómo es el mundo Boca porque ya lo vivió. Siempre está pendiente de nosotros y de nuestras carreras”, contó Romero, quien sigue en la órbita del seleccionado albirrojo de cara al próximo Mundial.

En las próximas horas, Ángel Romero se someterá a la revisión médica y luego quedará a disposición del entrenador Claudio Úbeda. Mientras Boca ya comenzó el Torneo Apertura con una victoria y se prepara para un nuevo regreso a la Copa Libertadores, el delantero aguarda por su puesta a punto y su esperado debut con la camiseta azul y oro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Aquel elenco mensana se destacaba por su talento y su enorme desfachatez para jugar en cualquier escenario. 

Gimnasia y Esgrima es pura nostalgia: aquel inolvidable 5-2 a San Lorenzo, en 1971

Por Redacción Deportes
Daniel Oldrá frente a los hinchas de Godoy Cruz en el Gambarte. (archivo)

El "Gato" Oldrá dejó de ser el director técnico de Instituto: "Común acuerdo"

Por Redacción Deportes
La espera de más de 42 años terminó: el Lobo hará su esperado estreno de local en la Liga Profesional frente a San Lorenzo, en su estadio,

Una leyenda que despierta: el debut histórico de Gimnasia y Esgrima

Por Sergio Faria
Fórmula 1. Franco Colapinto, piloto de Alpine junto a Flavio Briatore, uno de los capos de la escudería.

Fórmula 1: Franco Colapinto habló después de su debut en Cataluña

Por Gonzalo Tapia