Tenis: Se vienen la Copa de Leyendas en Melbourne

Tenis. Marat Safín es uno de los ex jugadores "Number One", que estará en la Copa de Leyendas legendarias

Mientras el Abierto de Australia transita su segunda semana, a unos metros de la Rod Laver Arena se llevará a cabo otro evento organizado por Tenis Australia en la ciudad de Melbourne. Estamos hablando de la AO Legends Cup, que reunirá a ex jugadores para competir en un certamen amistoso con tenistas de otras épocas, incluyendo a cuatro ex N°1.

¿Quiénes serán las leyendas que compiten? Los participantes se dividen en dos grupos: Australia y Resto del Mundo. Por el lado de los locales estarán presentes Patrick Rafter, Lleyton Hewitt, Mark Philippoussis, Samantha Stosur, Alicia Molik y Casey Dellacqua. Mientras que entre los extranjeros estarán Marat Safin, Tommy Haas, Marcos Baghdatis, Daniela Hantuchova, Andrea Petkovic y Angelique Kerber.

Este torneo se disputará en tres modalidades: doble masculino, doble femenino y doble mixto. Y los equipos estarán divididos en un grupo con tres parejas, donde disputarán un Round Robin y, las dos mejores posicionadas, competirán en la gran final.

De esta manera, las parejas que quedaron conformadas fueron: Philippoussis/Rafter, Safin/Haas y Baghdatis/Hewitt en doble masculino, Dellacqua/Stosur, Kerber/Hantuchova y Petkovic/Molik en doble femenino. Las parejas del mixto aún no se han revelado.

El Abierto de Australia 2026 se puede seguir en vivo por la pantalla de Disney+ Plan Premium.

¿Qué es Tenis Australia? Tenis Australia Limited es el organismo rector de este deporte en ese país. Es propiedad de los estados y territorios australianos. La asociación organiza torneos de tenis nacionales e internacionales, incluyendo el Abierto de Australia, Torneo ATP de Melbourne, Davis Cup, Copa Billie Jean King, ATP Cup, y el Australian Pro Tour. Además, la asociación tiene la responsabilidad de facilitar el tenis en todos los niveles, desde el desarrollo básico hasta el de élite