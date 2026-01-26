Abierto de Australia: Sinner respondió con un tenis de autoridad y está en cuartos

El jugador de Tenis italiano Jannik Sinner (2) dejó atrás el drama del calor extremo y los calambres que lo hicieron sufrir en la tercera ronda y este lunes volvió a mostrar por qué es uno de los grandes candidatos del Australian Open 2026: venció a Luciano Darderi (22) en los octavos de final.

El italiano venció a su compatriota en sets corridos por 6/1, 6/3 y 7/6(2) y se metió en cuartos de final, alcanzando su noveno Grand Slam consecutivo en esa instancia, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La jornada también tuvo otra gran noticia italiana: Lorenzo Musetti (5) firmó uno de los mejores triunfos de su carrera en un Grand Slam al vencer al estadounidense Taylor Fritz (9) por 6-2, 7-5 y 6-4, con una actuación ofensiva, creativa y sostenida que le permitió imponerse en apenas dos horas y media.

En la próxima instancia se medirá ante el serio Novak Djokovic (4), que tuvo descanso ya que su rival el checo Jakub Mensik (16) se bajó por lesión y pasó de ronda automáticamente.

Por último, el estadounidense Ben Shelton (8) dio un golpe fuerte en Melbourne al remontar un partidazo ante Casper Ruud (12): empezó abajo, pero lo dio vuelta con autoridad por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4, para convertirse en el rival de Sinner en cuartos de final.

Con agresividad desde el fondo y decisión para atacar la red, Shelton sostuvo el ritmo y terminó cerrando una victoria que lo instala como amenaza real en el cuadro.

Resultados en el Abierto de Australia

Jannik Sinner a Luciano Darderi: 6-1, 6-3 y 7-6(2).

Lorenzo Musetti a Taylor Fritz: 6-2, 7-5 y 6-4.

Ben Shelton a Casper Ruud: 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

Novak Djokovic a Jakub Mensik: walkover.